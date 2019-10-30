Уилл Смит, Эдди Мерфи, Мартин Лоуренс и Уэсли Снайпс на совместных фото

Новости шоу бизнеса:Просто дружеская встреча или какой-то совместный проект?

Сегодня на официальной странице Уилла Смита в Instagram появилось эффектное фото, на котором актер запечатлен вместе со своими знаменитыми коллегами Уэсли Снайпсом, Эдди Мерфи и Мартином Лоуренсом. Очевидно, вся компания пребывает в превосходном настроении. Подпись под снимком гласит: "Здесь не на что смотреть" плюс хохочущий смайлик. Но что же свело звездных актеров вместе? Об этом можно лишь догадываться. Известно только, что фото было сделано на личной киностудии актера, продюсера и сценариста Тайлера Перри.

Разумеется, первым делом поклонники предположили, что фото может быть анонсом какого-то нового фильма, в котором Смит, Мерфи, Лоуренс и Снайпс в том или ином виде появятся вместе. Если судить по восторженным комментариям под постом, то сам факт такой коллаборации обеспечил бы гипотетическому фильму огромный успех. Если дать волю фантазии, то можно представить, что это наверняка была бы комедия, хотя для Снайпса такое амплуа нетипично.

Некую ясность в происходящее внес один из фан-аккаунтов Эдди Мерфи. Пользователь предположил, что звездные друзья просто пересеклись на студии, где в данный момент проходят съемки "Поездки в Америку 2" и возможные пересъемки "Плохих парней 3". Судя по подписи в профиле Мартина Лоуренса, фанат оказался прав: "Когда плохие парни приезжают в Америку".

Как бы там ни было, фото уже нарекли "легендарным" и "эпичным", а собравшийся квартет - "фантастической четверкой", "новой версией горы Рашмор" и попросту "лучшими из лучших".