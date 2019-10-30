Кевин Харт признался, что чувствует после аварии, в которой повредил позвоночник (Видео)

Новости шоу бизнеса:Американский комик попал в автокатастрофу 1 сентября 2019 года.

Звезда фильмов "Джуманджи" и "Полтора шпиона" рассказал, что после аварии его жизнь полностью изменилась и заставила посмотреть на мир с новой стороны.

Видеообращение голливудского актера и комика сегодня появилось на его официальной странице в Instagram.

"Когда Бог говорит, ты должен слушать. Потому что некоторые из самых сумасшедших вещей, которые случаются с тобой, оказываются тем, что тебе нужно больше всего. И в этом случае я действительно чувствую, что Бог сказал мне остепениться", - заявил Кевин Харт, комментируя свой ролик.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kevin Hart (@kevinhart4real) 29 Окт 2019 в 8:51 PDT

Ранее сообщалось о том, что после затяжного лечения от алкозависимости у Бена Аффлека снова рецидив. Папарацци увидели голливудского актера на улицах Лос-Анджелеса пьяным.