Кевин Харт признался, что чувствует после аварии, в которой повредил позвоночник (Видео)

Звезда фильмов "Джуманджи" и "Полтора шпиона" рассказал, что после аварии его жизнь полностью изменилась и заставила посмотреть на мир с новой стороны.
Видеообращение голливудского актера и комика сегодня появилось на его официальной странице в Instagram.
"Когда Бог говорит, ты должен слушать. Потому что некоторые из самых сумасшедших вещей, которые случаются с тобой, оказываются тем, что тебе нужно больше всего. И в этом случае я действительно чувствую, что Бог сказал мне остепениться", - заявил Кевин Харт, комментируя свой ролик.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ранее сообщалось о том, что после затяжного лечения от алкозависимости у Бена Аффлека снова рецидив. Папарацци увидели голливудского актера на улицах Лос-Анджелеса пьяным.