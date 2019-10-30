Иванке Трамп - 38: как отмечает день рождения одна из самых богатых американок (Фото, Видео)

Иванка Трамп сделала утреннее селфи, представ перед читателями ее инстаграм-блога с минимальным макияжем.
Политик не имела идеальной укладки волос и позировала в любимой спортивной кофте на замке. Такая простота стиля Иванки Трамп сразу же очаровала сеть, а поклонники засыпали ее поздравлениями.
"Объятия, поцелуи и немало приветственных писем", - написала Иванка Трамп, рассказывая о том, как встретила 38-летие.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Кроме этого, политик похвасталась подарком, который ей сделали ее поклонники. На фан-странице Иванки Трамп опубликовали волшебное видео, в котором показали ее достижения в работе за последний год. Знаменитая американка призналась, что все самое лучшее еще впереди, а ей еще есть чем поражать общественность.
"Спасибо за создание этого удивительного видео на день рождения. Я много пережила событий за последние 12 месяцев! Но лучшее еще впереди", - добавила Иванка Трамп.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Thank you @alwaysivanka for creating this amazing birthday video. I’ve done a lot of living in the last 12 months!!! The best is yet to come.
Пока неизвестно, как дочь Дональда Трампа отмечает день рождения. Согласно традиции, Иванка может сейчас сидит на праздничном пикнике вместе со своим мужем Джаредом Кушнером и их тремя детьми.