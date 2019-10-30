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Среда, 30.10.2019
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Иванке Трамп - 38: как отмечает день рождения одна из самых богатых американок (Фото, Видео)

Иванке Трамп - 38: как отмечает день рождения одна из самых богатых американок (Фото, Видео)
20:12 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:В сети Иванка показала, как встретила этот день, чем поразила своих поклонников.

Иванка Трамп сделала утреннее селфи, представ перед читателями ее инстаграм-блога с минимальным макияжем.

Политик не имела идеальной укладки волос и позировала в любимой спортивной кофте на замке. Такая простота стиля Иванки Трамп сразу же очаровала сеть, а поклонники засыпали ее поздравлениями.

"Объятия, поцелуи и немало приветственных писем", - написала Иванка Трамп, рассказывая о том, как встретила 38-летие.

 
 
 
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Hugs, kisses and lots of birthday wishes! #38yearsyoung

Публикация от Ivanka Trump (@ivankatrump)

Кроме этого, политик похвасталась подарком, который ей сделали ее поклонники. На фан-странице Иванки Трамп опубликовали волшебное видео, в котором показали ее достижения в работе за последний год. Знаменитая американка призналась, что все самое лучшее еще впереди, а ей еще есть чем поражать общественность.

"Спасибо за создание этого удивительного видео на день рождения. Я много пережила событий за последние 12 месяцев! Но лучшее еще впереди", - добавила Иванка Трамп.

 
 
 
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Thank you @alwaysivanka for creating this amazing birthday video. I’ve done a lot of living in the last 12 months!!! The best is yet to come.

Публикация от Ivanka Trump (@ivankatrump)

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Пока неизвестно, как дочь Дональда Трампа отмечает день рождения. Согласно традиции, Иванка может сейчас сидит на праздничном пикнике вместе со своим мужем Джаредом Кушнером и их тремя детьми.

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Видео, День рождения, Иванка Трамп, 30 октября, Джаред Кушнер.
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