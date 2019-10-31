Певица Ариана Гранде выбрала очень страшный костюм на Хеллоуин 2019

Всю неделю Ариана Гранде в социальных сетях делилась с поклонниками короткими эпизодами из сериала "Сумеречная зона". Оказывается, таким образом певица решила подготовить подписчиков к своему костюму на Хеллоуин.
Фотографию своего образа Ариана опубликовала в Instagram. На снимке у певицы огромный уродливый нос, искривленный рот и обвисшая кожа, а в руках она держит сигарету. В этом случае узнать Гранде можно было только по глазам. Ее перевоплощение отсылает фанатов к сериалу "Сумеречная зона", который нравится самой Ариане.
Глаза смотрящего, — подписала снимок певица. Именно так называется серия, которая вдохновила Гранде на этот образ.
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"Ты все еще превосходна", — написала одна из подписчиц. Многие поняли отсылку певицы и согласились с тем, что это один из самых интересных эпизодов "Сумеречной зоны". Среди фанатов нашлись и те, кого все-таки возмутила сигарета в руках Гранде.
В эпизоде "Глаза смотрящего" рассказывают о девушке Джанет. Она переносит одиннадцатую пластическую операцию, которая так и не помогает ей обрести нормальную внешность. Вскоре расстроенная героиня встречает мужчину с таким же пороком, и он говорит ей о том, что красота — в глазах смотрящего. Видимо, именно эту мысль и хотела донести Ариана своим перевоплощением на Хеллоуин.