Эмбер Херд обвинила Джонни Деппа в подкупе свидетелей домашнего насилия

Новости шоу бизнеса:33-летняя Эмбер Херд выступила с новыми обвинениями против бывшего мужа.

Сейчас весь Голливуд пристально наблюдает за процессом громкого развода актера Джонни Деппа и Эмбер Херд. В этом деле с каждым разом всплывают все новые и новые подробности – драки и обвинения.

МИзвестно, что суд даже обязал Эмбер Херд выплатить актеру 50 миллионов долларов за моральную компенсацию. В качестве своих доказательств Джонни Депп показал в суде сделанные снимки после нападения его жены, которые были сделаны четыре года назад.

На этот раз Эмбер уверена, что ее бывший муж заплатил миллионы долларов людям, которые видели, что он применял в отношении нее силу. отметим, что узнала она это от фирмы The Mandel Group, управлявшую бизнесом Деппа с 1999 по 2016 год. В суде экс-жена попросила у компании записи о любых выплатах, сделанных возможным свидетелям.

По информации Entertainment Tonight, Эмбер Херд намерена получить записи, в том числе платежи от актера. Бывшая жена Деппа уверена, что он заплатил людям, которые видела момент драки и применения со стороны актера физическую силу в сторону Эмбер.