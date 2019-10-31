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Хэллоуин 2019: Наталья Могилевская сделала ужасающий "макияж" (Фото)

Хэллоуин 2019: Наталья Могилевская сделала ужасающий "макияж" (Фото)
15:44 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Украинскую певицу Наталью Могилевскую сравнили с Владом Ямой.

31 октября весь мир празднует Хэллоуин. Прикоснуться к самому страшному празднику года решила и украинская певица Наталья Могилевская.

Артистка опубликовала в своем Instagram фото, на котором продемонстрировала праздничный макияж. Правда, сделала его она при помощи специального фильтра. "Как вам такой образ? Страшно красиво?", - поинтересовалась Наталья у поклонников.

Фанаты не сразу поняли, что макияж не настоящий и приняли обсуждать "новый образ" певицы. Некоторые даже сравнили Наталью с Владом Ямой. 

 
 
 
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Публикация от (@nataliya_mogilevskaya)

 
 
 
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Публикация от (@vladyama_official)

"Вы очень похожи с Владом Ямой. На последних танцах со звездами, просто как один человек вас раскрашивал", "Страшно прекрасна", "Очень круто, натурально!", "Страшно не очень, а вот красиво это да", "Очень классно, Наташа. Вам идет", "Неузнаваемо", "Страшно красивая", "Очень интересно", - пишут поклонники под постом Могилевской.

Певица Ариана Гранде выбрала очень страшный костюм на Хеллоуин 2019

А вот у Влада Ямы в 10 выпуске шоу "Танці з зірками 2019" грим был настоящий.

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Дети, Макияж, Наталья Могилевская, Хэллоуин, Певица, Материнство, Знаменитость, Артистка, Хеллоуин 2019.
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