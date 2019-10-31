Хэллоуин 2019: Наталья Могилевская сделала ужасающий "макияж" (Фото)

Новости шоу бизнеса:Украинскую певицу Наталью Могилевскую сравнили с Владом Ямой.

31 октября весь мир празднует Хэллоуин. Прикоснуться к самому страшному празднику года решила и украинская певица Наталья Могилевская.

Артистка опубликовала в своем Instagram фото, на котором продемонстрировала праздничный макияж. Правда, сделала его она при помощи специального фильтра. "Как вам такой образ? Страшно красиво?", - поинтересовалась Наталья у поклонников.

Фанаты не сразу поняли, что макияж не настоящий и приняли обсуждать "новый образ" певицы. Некоторые даже сравнили Наталью с Владом Ямой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@nataliya_mogilevskaya) 30 Окт 2019 в 10:08 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@vladyama_official) 31 Окт 2019 в 4:24 PDT

"Вы очень похожи с Владом Ямой. На последних танцах со звездами, просто как один человек вас раскрашивал", "Страшно прекрасна", "Очень круто, натурально!", "Страшно не очень, а вот красиво это да", "Очень классно, Наташа. Вам идет", "Неузнаваемо", "Страшно красивая", "Очень интересно", - пишут поклонники под постом Могилевской.

А вот у Влада Ямы в 10 выпуске шоу "Танці з зірками 2019" грим был настоящий.