Конфеты или смерть: как украинцы праздновали Хэллоуин 2019 (Фото) Ежегодно традиция бурного празднования в канун Дня всех святых набирает обороты популярности во многих странах, в том числе и в Украине. Считалось, что этот период перехода от лета к зиме и наступления нового года. Дню приписывались мистические свойства.