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Ирина Федишин объяснила, почему не празднует Halloween

Ирина Федишин объяснила, почему не празднует Halloween
13:20 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Украинская певица Ирина Федишин призналась, что никогда не праздновала Хэллоуин.

Известная украинская певица Ирина Федишин откровенно заявила, что не намерена праздновать мистический праздник Хэллоуин. В сети она объяснила, что жуткие костюмы "порождают чувство страха и потерю спокойствия".

В ночь на 1 ноября в США отметили Хеллоуин. Немало знаменитостей переоделись в стилизованные костюмы, которые иногда были слишком откровенными и жуткими. Но пока американские звезды заполонили сеть эффектными снимками с вечеринок, Ирина Федишин объяснила, почему не любит этот праздник.

Я не праздную Хэллоуин! Сегодня "не святой праздник". Многие люди переодеваются в костюмы нечисти и играют со злыми силами. Безусловно, именно переодевание не имеет в себе какого-то негатива, но, глядя, с какой целью это делается. Такие костюмы пугают не только детей, но и взрослых, порождая чувство страха и потери покоя,– пояснила Ирина Федишин.

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Кроме этого, певица отметила, что именно в этот день "осуществляется много злых намерений со стороны колдунов и прорицателей". Поэтому Хэллоуин может быть прикрытием для участия в каком-то негативном обряде.

"Как думаете, не встаем ли мы под прикрытием культурного празднования на сторону чего-то сокровенного и отрицательного?" – написала Ирина Федишин.

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Instagram, Певица, Halloween, Ирина Федишин.
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