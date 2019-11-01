Ей 38, а мне – 90: Григорий Чапкис рассказал о своей девушке

Новости шоу бизнеса:Знаменитый хореограф и судья проекта "Танцы со звездами 2019" Григорий Чапкис огорошил украинцев.

В 89 лет он имеет отношения с молодой женщиной, имя которой не хочет рассекречивать. Об этом Григорий Чапкис откровенно рассказал в программе "Жизнь известных людей". Во время общения с журналистами хореограф признался, что не чувствует себя одиноко, так как с ним живет 38-летняя избранница. Имя женщины Григорий Чапкис не хочет разглашать, поскольку его возлюбленная не является публичным человеком.

"Человек, который, я надеюсь, будет до последних моих дней! Она мне помогает жить, у меня появился стимул. Понимаешь? Нужно за кем-то ухаживать, нужно кому-то делать сюрпризы, нужно кому-то выговариваться. Я не могу сказать, что это моя жена и у нас с ней есть штамп! Мы живем, но она еще не "созрела". Она меня принимает таким, какой я есть. Ей 38, а мне – 90! Ну вы представляете меня без женщины? И я не представляю!" – признался хореограф.

В то же время Григорий Чапкис заверил, что не ощущает такой большой разницы в возрасте. Его возлюбленная охотно поддерживает его на всех мероприятиях, однако знаменитый танцовщик по-разному представляет ее публике, в зависимости от события и атмосферы.

Если я вижу напряженную атмосферу, говорю, это мой администратор, это моя коллега, это моя любимая женщина – в зависимости, в какой компании. Я не рекламирую ее. Но когда я хочу себе сделать комплимент, говорю: "Познакомьтесь с моей женой", – отметил Григорий Чапкис.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@gregory_chapkis) 27 Окт 2018 в 10:56 PDT

Кроме этого, Григорий Чапкис не скрывает, что был трижды женат. Истории его любви были порой не просты, однако отказываться от браков он не намерен. Поэтому, вероятно, и 38-летняя избранница сможет стать его законной женой.

"Это в двух словах не скажешь, это отдельная книга. Но первый роман – царство "ей небесное". Вторая жена – мы разошлись по обычной причине, это бывает у каждого: она хочет жить в Америке, а я – в Украине. Она сейчас живет в США, там и мой сын. Он сделал большую карьеру. А третья жена... Мы прожили с ней 24 года. И когда она ушла на пенсию – мы разошлись", – поделился Григорий Чапкис.

Сейчас известный украинец может похвастаться не только немалым успехом, но и крепкой семьей. Со своими внуками и детьми Григорий Чапкис создал танцевальную династию и мировой бренд Chapkis Dance. Старшая дочь хореографа Лилия возглавляет балетную школу в Италии, сын Грегор – в США. Внучка Григория Чапкиса Анна строит карьеру итальянской модели, а Виктория имеет свою школу танцев.