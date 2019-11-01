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Пятница, 01.11.2019
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Самый безобидный наряд на Хэллоуин: какие костюмы выбрала семья Кардашян-Уэст
Самый безобидный наряд на Хэллоуин: какие костюмы выбрала семья Кардашян-Уэст

Самый безобидный наряд на Хэллоуин: какие костюмы выбрала семья Кардашян-Уэст

Самый безобидный наряд на Хэллоуин: какие костюмы выбрала семья Кардашян-Уэст
19:04 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Отпраздновать Хэллоуин-2019 всей семьей легко, особенно интересным занятием становится подготовить тематические костюмы для каждого члена семьи.

В этом году семейство Кардашян-Уэст продемонстрировало интересные образы – они перевоплотиться в главных героев мультсериала "Флинстоуны".

Американский телесериал "Флинстоуны" выходил в 1960-1966 годах, и в нем рассказывалось о жизни главного героя Фреда Флинстоуна и его семьи, проживающей в Бедроке в каменном веке.  

Ким Кардашян для празднования Хэллоуина-2019 соорудила костюм Бетти Рубл из синего платья, дополнив look короткой прической и синим бантом. Муж Ким Канье Уэст решил стать динозавром Дино.

 
 
 
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Публикация от  (@kimkardashian)  

 
 
 
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Публикация от  (@kimkardashian)

Ким Кардашьян поделилась уникальными фотоснимками в Instagram

Старшие дети супругов Кардашян-Уэст Норт и Сейнт были одеты в образы Вильмы и Фреда Флинстоунов. Для Чикаго звездная мама подготовила "аутфит" малыша Пеббла, а 5-месячный Псалом был малышом Бемм-Бемм.

"Это семейное фото было таким вызовом, потому что Чикаго очень испугалась Дино! Мы пытались объяснить и показать ей, что это просто папа, но она еще не поняла эту концепцию!" – поделилась Кардашян в подписи.

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Все по теме:

Дети, Семья, Ким Кардашьян, Влюбленные, Хэллоуин, Флинстоуны, Канье Вест, Костюм на Хеллоуин, Кожаный наряд Ким Кардашян, Кардашян-Уэст.
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