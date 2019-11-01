Самый безобидный наряд на Хэллоуин: какие костюмы выбрала семья Кардашян-Уэст

Новости шоу бизнеса:Отпраздновать Хэллоуин-2019 всей семьей легко, особенно интересным занятием становится подготовить тематические костюмы для каждого члена семьи.

В этом году семейство Кардашян-Уэст продемонстрировало интересные образы – они перевоплотиться в главных героев мультсериала "Флинстоуны".

Американский телесериал "Флинстоуны" выходил в 1960-1966 годах, и в нем рассказывалось о жизни главного героя Фреда Флинстоуна и его семьи, проживающей в Бедроке в каменном веке.

Ким Кардашян для празднования Хэллоуина-2019 соорудила костюм Бетти Рубл из синего платья, дополнив look короткой прической и синим бантом. Муж Ким Канье Уэст решил стать динозавром Дино.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@kimkardashian) 1 Ноя 2019 в 7:56 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@kimkardashian) 1 Ноя 2019 в 6:50 PDT

Старшие дети супругов Кардашян-Уэст Норт и Сейнт были одеты в образы Вильмы и Фреда Флинстоунов. Для Чикаго звездная мама подготовила "аутфит" малыша Пеббла, а 5-месячный Псалом был малышом Бемм-Бемм.

"Это семейное фото было таким вызовом, потому что Чикаго очень испугалась Дино! Мы пытались объяснить и показать ей, что это просто папа, но она еще не поняла эту концепцию!" – поделилась Кардашян в подписи.