Скачать
Пятница, 01.11.2019
Гончарук: Я лично проверил готовность всех газовых хранилищ к зиме
Гончарук: Я лично проверил готовность всех газовых хранилищ к зиме
Генсек НАТО дал совет Украине в получении ПДЧ
Генсек НАТО дал совет Украине в получении ПДЧ
Молодой защитник Динамо начал сотрудничать с одиозным агентом
Молодой защитник Динамо начал сотрудничать с одиозным агентом
Самый безобидный наряд на Хэллоуин: какие костюмы выбрала семья Кардашян-Уэст
Самый безобидный наряд на Хэллоуин: какие костюмы выбрала семья Кардашян-Уэст

Рианна представила серию великолепных украшений для темнокожих женщин

Рианна представила серию великолепных украшений для темнокожих женщин
19:16 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Американская поп-певица вложила социальный смысл в новую коллекцию своего бренда Fenty.

Линия колец, подвесок и сережек призвана подчеркнуть красоту темнокожих женщин.

Личный бренд певицы Рианны Fenty был основан в 2017 году и за достаточно короткий период существования был назван лучшей инновацией по версии американского журнала Time. Рианна, как генеральный директор и художественный руководитель, стала первой темнокожей женщиной, возглавившей бренд, который принадлежит французскому производителю предметов роскоши LVMH.

Героинями компании стали темнокожие женщины. На фотографиях нигерийского фотографа Рут Осса они позируют в украшениях Fenty. Дополнили образ скульптурные прически от стилиста Айзека Полеона и яркие акценты в макияже.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от (@fenty)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от (@fenty)

Тейлор Свифт выиграла престижную музыкальную премию

Стоимость украшений составляет от 340 до 530 долларов. Приобрести их можно только на официальном сайте Fenty.

Напомним, что в своем инстаграме певица опубликовала несколько чувственных фотографий с малышом на руках. Она пояснила, что стала тетей названной племянницы. Мамой девочки является ее близкая подруга. Американская поп певица Рианна пока не успела стать мамой. Но она неоднократно заявляла, что семья играет важную роль в ее жизни. Певица регулярно уходит в отпуск, чтобы провести время с друзьями и родственниками.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Женщины, Рианна, Коллекция, Знаменитости, Певица, Артистка, Украшение, Певица Рианна, Укращения, темнокожие женщины, Fenty, Украшения для темнокожих.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Что скрывает ваш Android: "секретные" функции, о которых знает далеко не каждый
02 Маникюр 2019: новинки и инновации осеннего маникюра
03 "5 столовых ложек": диета, которая многое позволяет
04 Гороскоп на завтра, 1 ноября 2019: все знаки Зодиака
05 Выходные и праздники в ноябре 2019: сколько будут отдыхать украинцы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Выходные и праздники в ноябре 2019: сколько будут отдыхать украинцы
Выходные в ноябре: сколько украинцы будут отдыхать
Эксперты НАТО провели внутренний аудит Минобороны
Эксперты НАТО провели внутренний аудит Минобороны
Газ, таможня и водительские права: чего ждать украинцам в ноябре
Чего ждать украинцам в ноябре: главные изменения
Вслед за трейлером появились свежие кадры из сериала &quot;Ведьмак&quot;
Вслед за трейлером появились свежие кадры из сериала "Ведьмак"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь