Рианна представила серию великолепных украшений для темнокожих женщин

Новости шоу бизнеса:Американская поп-певица вложила социальный смысл в новую коллекцию своего бренда Fenty.

Линия колец, подвесок и сережек призвана подчеркнуть красоту темнокожих женщин.

Личный бренд певицы Рианны Fenty был основан в 2017 году и за достаточно короткий период существования был назван лучшей инновацией по версии американского журнала Time. Рианна, как генеральный директор и художественный руководитель, стала первой темнокожей женщиной, возглавившей бренд, который принадлежит французскому производителю предметов роскоши LVMH.

Героинями компании стали темнокожие женщины. На фотографиях нигерийского фотографа Рут Осса они позируют в украшениях Fenty. Дополнили образ скульптурные прически от стилиста Айзека Полеона и яркие акценты в макияже.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@fenty) 31 Окт 2019 в 8:00 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@fenty) 31 Окт 2019 в 6:20 PDT

Стоимость украшений составляет от 340 до 530 долларов. Приобрести их можно только на официальном сайте Fenty.

Напомним, что в своем инстаграме певица опубликовала несколько чувственных фотографий с малышом на руках. Она пояснила, что стала тетей названной племянницы. Мамой девочки является ее близкая подруга. Американская поп певица Рианна пока не успела стать мамой. Но она неоднократно заявляла, что семья играет важную роль в ее жизни. Певица регулярно уходит в отпуск, чтобы провести время с друзьями и родственниками.