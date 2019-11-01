Счастливые влюбленные: Кэти Перри и Орландо Блум в Египте (Фото)

Новости шоу бизнеса:Известная американская певица и композитор Кэтти Перри отпраздновала 35 день рождения в солнечном Египте.

Вместе с ней отмечать маленький юбилей отправились ее возлюбленный Орландо Блум и еще 64 друга. Фотографии из солнечного и теплого Египта Кэти Перри опубликовала на своей странице в инстаграме.

Вполне вероятно, что празднование своего 35-летия известная певица запомнит на всю жизнь. Поскольку компания друзей, которая отправилась в праздничное путешествие вместе с ней, занимала почти половину посадочных мест достаточно большого самолета.

Да, Кэти Перри, ее любимый жених Орландо Блум, а также близкие друзья, которых было аж 64, провели в круизе по Нилу 10 дней. Однако, похоже, они настолько весело провели время, что певица забыла о соцсети и стабильных публикациях фото. Да первые кадры на фоне потрясающего заката она обнародовала лишь накануне.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@katyperry) 31 Окт 2019 в 6:23 PDT

"Древние египтяне считали, что перед смертью нужно "взвесить" свое сердце. Вы готовы к переходу в загробный мир, только если оно легче, чем перо. Мама с детства называла меня перышком, и, я надеюсь, что мое сердце осталось таким же легким, как раньше, после всего сказанного и сделанного мной. Привет, мои 35 лет", – прокомментировала яркие фото певица.

Стоит отметить, что на своей странице в инстаграме некоторыми общими кадрами поделился один из присутствующих друзей Маркус Молинари. На его снимках позировала большая компания друзей Кэти Перри.