Скачать
Пятница, 01.11.2019
НАПК и Минюст утвердило порядок доступа контроля деклараций
НАПК и Минюст утвердило порядок доступа контроля деклараций
Посол Франции разъяснит слова Макрона об украинцах
Посол Франции разъяснит слова Макрона об украинцах
Вернидуб: Впервые слышу, что возглавлю Шахтер
Вернидуб: Впервые слышу, что возглавлю Шахтер
Самый безобидный наряд на Хэллоуин: какие костюмы выбрала семья Кардашян-Уэст
Самый безобидный наряд на Хэллоуин: какие костюмы выбрала семья Кардашян-Уэст

Счастливые влюбленные: Кэти Перри и Орландо Блум в Египте (Фото)

Счастливые влюбленные: Кэти Перри и Орландо Блум в Египте (Фото)
22:46 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Известная американская певица и композитор Кэтти Перри отпраздновала 35 день рождения в солнечном Египте.

Вместе с ней отмечать маленький юбилей отправились ее возлюбленный Орландо Блум и еще 64 друга. Фотографии из солнечного и теплого Египта Кэти Перри опубликовала на своей странице в инстаграме.

Вполне вероятно, что празднование своего 35-летия известная певица запомнит на всю жизнь. Поскольку компания друзей, которая отправилась в праздничное путешествие вместе с ней, занимала почти половину посадочных мест достаточно большого самолета.

Да, Кэти Перри, ее любимый жених Орландо Блум, а также близкие друзья, которых было аж 64, провели в круизе по Нилу 10 дней. Однако, похоже, они настолько весело провели время, что певица забыла о соцсети и стабильных публикациях фото. Да первые кадры на фоне потрясающего заката она обнародовала лишь накануне.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от  (@katyperry)

"Древние египтяне считали, что перед смертью нужно "взвесить" свое сердце. Вы готовы к переходу в загробный мир, только если оно легче, чем перо. Мама с детства называла меня перышком, и, я надеюсь, что мое сердце осталось таким же легким, как раньше, после всего сказанного и сделанного мной. Привет, мои 35 лет", – прокомментировала яркие фото певица.

Красавчик из "Беверли-Хиллз" Иан Зиринг разводиться после 9 лет брака

Стоит отметить, что на своей странице в инстаграме некоторыми общими кадрами поделился один из присутствующих друзей Маркус Молинари. На его снимках позировала большая компания друзей Кэти Перри.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Отношения, Кэти Перри, Орландо Блум, Знаменитости, День рождения, Лучшие хиты, Песни, Актер, Певица, Знаменитость, Артистка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Что скрывает ваш Android: "секретные" функции, о которых знает далеко не каждый
02 Маникюр 2019: новинки и инновации осеннего маникюра
03 "5 столовых ложек": диета, которая многое позволяет
04 Гороскоп на завтра, 1 ноября 2019: все знаки Зодиака
05 Выходные и праздники в ноябре 2019: сколько будут отдыхать украинцы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В &quot;Укрзализныце&quot; сократят административный персонал
В "Укрзализныце" сократят административный персонал
Протесты в Боливии: митингующие требуют перевыборов (Фото)
Протесты в Боливии: митингующие требуют перевыборов (Фото)
Конференция ООН по климату пройдет не в Чили
Конференция ООН по климату пройдет не в Чили
Звезда &quot;Игры престолов&quot; сыграет в постапокалиптическом сериале &quot;Сквозь снег&quot;
Звезда "Игры престолов" сыграет в постапокалиптическом сериале "Сквозь снег"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь