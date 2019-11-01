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Пятница, 01.11.2019
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Самый безобидный наряд на Хэллоуин: какие костюмы выбрала семья Кардашян-Уэст
Самый безобидный наряд на Хэллоуин: какие костюмы выбрала семья Кардашян-Уэст

Дочь Дэвида и Виктории Бекхэм удивиля всех своим костюмом на Хеллоуин (Фото)

Дочь Дэвида и Виктории Бекхэм удивиля всех своим костюмом на Хеллоуин (Фото)
21:38 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Многие отметили праздник Хэллоуин-2019.

В частности, самые громкие вечеринки прошли в Великобритании, США и Канаде. Не упустило праздник и британское семейство Бекхэмов.

На своей странице в инстаграме Дэвид Бекхэм разместил фото с детьми в хэллоуинских костюмах. Сама же Виктория, скорее всего, не готовила праздничный наряд, ведь не присутствовала на семейных снимках.

Старший сын Виктории и Дэвида Бруклин примерил образ тюремного заключенного, 7-летний Ромео подготовил необычный look в зеленом костюме, а младшая Харпер перевоплотилась в популярную певицу Билли Айлиш.

 
 
 
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Самый безобидный наряд на Хэллоуин: какие костюмы выбрала семья Кардашян-Уэст 

Что интересно, Билли Айлиш стала одним из самых популярных героев, в которого переоделось немало знаменитостей. Поэтому редакция LifeStyle 24 предлагает пересмотреть подборку звезд, которые превратились в эпатажную певицу на Хэллоуин-2019.

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