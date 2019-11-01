Дочь Дэвида и Виктории Бекхэм удивиля всех своим костюмом на Хеллоуин (Фото)

Новости шоу бизнеса:Многие отметили праздник Хэллоуин-2019.

В частности, самые громкие вечеринки прошли в Великобритании, США и Канаде. Не упустило праздник и британское семейство Бекхэмов.

На своей странице в инстаграме Дэвид Бекхэм разместил фото с детьми в хэллоуинских костюмах. Сама же Виктория, скорее всего, не готовила праздничный наряд, ведь не присутствовала на семейных снимках.

Старший сын Виктории и Дэвида Бруклин примерил образ тюремного заключенного, 7-летний Ромео подготовил необычный look в зеленом костюме, а младшая Харпер перевоплотилась в популярную певицу Билли Айлиш.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@victoriabeckham) 1 Ноя 2019 в 12:37 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@victoriabeckham) 1 Ноя 2019 в 12:26 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@harperbeckham_fashion) 1 Ноя 2019 в 7:36 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@harperbeckham_fashion) 1 Ноя 2019 в 3:02 PDT

Что интересно, Билли Айлиш стала одним из самых популярных героев, в которого переоделось немало знаменитостей. Поэтому редакция LifeStyle 24 предлагает пересмотреть подборку звезд, которые превратились в эпатажную певицу на Хэллоуин-2019.