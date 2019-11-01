Скачать
Пятница, 01.11.2019
НАПК и Минюст утвердило порядок доступа контроля деклараций
НАПК и Минюст утвердило порядок доступа контроля деклараций
Посол Франции разъяснит слова Макрона об украинцах
Посол Франции разъяснит слова Макрона об украинцах
Вернидуб: Впервые слышу, что возглавлю Шахтер
Вернидуб: Впервые слышу, что возглавлю Шахтер
Самый безобидный наряд на Хэллоуин: какие костюмы выбрала семья Кардашян-Уэст
Самый безобидный наряд на Хэллоуин: какие костюмы выбрала семья Кардашян-Уэст

Появилось чудовище: дети Деми Мур откровенно рассказали о матери

Появилось чудовище: дети Деми Мур откровенно рассказали о матери
22:20 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:С 40 до 50 лет у Деми был срыв, причинивший ее дочерям немало боли.

56-летняя Деми Мур рассказала о борьбе с алкогольной зависимостью в мемуарах "Наизнанку", а ее дочери Румер и Таллула Уиллис вспомнили о ее болезни в предстоящем выпуске шоу Джады Пинкетт Смит "Red Table".

"Было похоже, будто солнце зашло, и появилось чудовище, - говорит 25-летняя Талулла в коротком видео, опубликованном изданием People. - Помню, как у меня возникала тревога, когда я видела, что ее глаза немного закрываются во время разговора. Еще она была намного более ласковой со мной, когда не была трезвой".

31-летняя Румер назвала эту ситуацию неприятной, а Таллула продолжила рассказывать, что в состоянии алкогольного опьянения ее мама начинала вести себя по-детски. 

Архивные фото Дженнифер Энистон в 17 лет (Фото)

"Я помню, как была очень расстроена и относилась к ней как к ребенку, разговаривала с ней как с ребенком. Это была не та мама, с которой мы выросли", - вспоминает она.

Сама Мур в сентябрьском выпуске "Harper's Bazaar" дала откровенное интервью Лене Данэм, признавшись, что начала пить в 40 лет, и вернулась к трезвому образу жизни в 50.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дети, Деми Мур, Знаменитости, Звезды, Дети Деми Мур.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Что скрывает ваш Android: "секретные" функции, о которых знает далеко не каждый
02 Маникюр 2019: новинки и инновации осеннего маникюра
03 "5 столовых ложек": диета, которая многое позволяет
04 Гороскоп на завтра, 1 ноября 2019: все знаки Зодиака
05 Выходные и праздники в ноябре 2019: сколько будут отдыхать украинцы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В &quot;Укрзализныце&quot; сократят административный персонал
В "Укрзализныце" сократят административный персонал
Протесты в Боливии: митингующие требуют перевыборов (Фото)
Протесты в Боливии: митингующие требуют перевыборов (Фото)
Конференция ООН по климату пройдет не в Чили
Конференция ООН по климату пройдет не в Чили
Звезда &quot;Игры престолов&quot; сыграет в постапокалиптическом сериале &quot;Сквозь снег&quot;
Звезда "Игры престолов" сыграет в постапокалиптическом сериале "Сквозь снег"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь