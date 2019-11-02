"Мастер Шеф" 9 сезон 10 выпуск: кто же не прошел мистические испытания

Новости шоу бизнеса:В 10 выпуске 9 сезона "Мастер Шеф" участников ожидало настоящее кулинарное испытание.

Мозги, черви и гниль – какие только презентации не увидят зрители в мистический вечер Хеллоуина. А вот поварам-любителям в жутких конкурсах придется поражать ужасно вкусными рецептами.

10 выпуск 9 сезона "Мастер Шеф" стал одним из самых непредсказуемых в истории проекта. Участники шоу получили задание приготовить десерт в стиле Хеллоуина. Кроме этого, съемочную площадку посетили настоящие экстрасенсы, которые рассказали немало интересных деталей о частной жизни кулинаров. Гостей участники проекта угощали "паранормальными" блюдами.

Испытание блюдами на Хэллоуин

Оценивали кулинарные достижения участников Эктор Хименес-Браво и Елизавета Глинская. В то же время Владимир Ярославский пропустил 10 выпуск шоу "Мастер Шеф" по состоянию здоровья и вернулся только на битву фартуков.

Адский эфир начали с презентации идеального десерта на Хэллоуин. Блюдо было в форме мозгов, на которых виднелись слизь и личинки. Презентацию завершили окровавленные пальцы и земля. И хоть десерт выглядел очень жутко, судьи охотно попробовали его и анонсировали, что участникам придется приготовить блюдо, которое будет выглядеть ужасно, но на вкус будет божественным. На приготовление участники получили 1,5 часа.

Участникам предложили вспомнить свои страхи, чтобы презентация была более реалистичной. Вдохновленные кулинары-любители приступили к воплощению самых жутких историй. Место убийства, змеи, гробы, много крови из винного соуса, летучие мыши, копыта с землей – что только не придумали участники проекта "Мастер Шеф".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@masterchefstb) 1 Ноя 2019 в 11:07 PDT

Первыми блюда презентовали Настя и Эля. Анастасия принесла к судейскому столу закуску в форме летучей мыши, однако ни презентация, ни яйцо-пашот не впечатлили Эктора. А вот Элеонора приготовила сладкий бисквит с кислым соусом. Участница сформировала десерт в форме паука.

Поражать известных кулинаров вышел Руслан. Его презентация была самой жуткой: повар приготовил копыто с различными соусами и сердце. Сам Руслан поделился, что на блюдо его вдохновил фильм "Охота на ведьм".

В то же время Киэу в своем кулинарном рецепте воплотила место убийства. Она показала фрагмент тела с кровью, но Елизавете Глинской блюдо показалась неидеальным, ведь презентация не выглядела жутко.

Петр приготовил каре, но презентация рассмешила Эктора. В то же время блюдо по вкусу ему понравилось. А вот Юлия презентовала сердце единорога, который умер от магии. Девушка больше всего переживала перед выходом к судьям, поскольку она не любит фильмы ужасов и не может представить жуткие истории. Елизавета сказала, что Юлия не справилась с заданием, потому что десерт не был в стиле Хеллоуина.

Сергей поразил судей десертом-гробом, а Александра – бисквитом в фоме змеи. Артем приготовил закуску для зомби с замечательной презентацией, которая понравилась Эктору. А вот десерт от Андрея разочаровал Елизавету, которая раскритиковала рецепт и его исполнение.

"Блюда нет!" – заявила она.

Не удалось блюдо и у Лилии, которая выбрала неправильные пропорции для десерта-гроба. Однако на вкус кондитерское изделие было вкусным. А вот Руслан справился с задачей судей, представив пирожное с вкусным кремом.

Судьи решили, что блюда Юлии, Насти и Андрея были ужасными, поэтому они получили черные фартуки. А вот Руслана Лучкова назвали автором лучшего рецепта на Хэллоуин.

"Паранормальные" блюда для экстрасенсов

Хэллоуин продолжился сложным испытанием. Участникам шоу "Мастер Шеф" нужно было поразить звездных гостей – участников шоу "Битва экстрасенсов". На съемочную площадку пожаловали Елена Курилова, Хаял Алекперов, Анна Гальерс, Рубина Цибульская, Яна Пасынкова.

Победитель предыдущего конкурса Руслан Лучков стал капитаном красной команды. Соревновались за первенство с ним Руслан, Настя, Александр, Элеонора, Андрей. Команду соперников возглавил Петр, который пригласил для сотрудничества Сергея, Юлию, Лилию, Артема и Аннушку (Киэу). Участникам "Мастер Шеф" нужно было приготовить обед за 2 часа, учитывая, что среди гостей – одна вегетарианка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@masterchefstb) 1 Ноя 2019 в 11:57 PDT

Во время приготовления блюд участники рассказали свои мистические истории из жизни и признались, что верят в силу экстрасенсов.

Кулинары "Мастер Шефа" не брали заказ у особых гостей, а подготовили фуршетные столы. Экстрасенсы сами выбирали блюда двух команд и рассказывали интересные детали о них. В частности, Петра они назвали очень амбициозным и целеустремленным, а Юлю – женщиной с сильным характером. А вот Руслана назвали неопределенным, который имеет качества девушки и парня.

Елена Курилова, Анна Гальерс, отдали свои голоса синей команде, а Рубина Цыбульская и Яна Пасынкова – красной. Конечное решение принимал Хаял Алекперов, который отдал предпочтение команде Петра, отметив, что его любовь с Юлией помогла ему сделать выбор. Победу одержала синяя команда, которая заняла место на балконе и избежала битвы фартуков.

Битва черных фартуков

По результатам голосования участников красной команды, черный фартук получила Элеонора. Поэтому за место в популярном проекте "Мастер Шеф" она посоревнуется с Настей, Андреем и Юлией.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@masterchefstb) 1 Ноя 2019 в 12:18 PDT

Для конкурсантов судьи подготовили жуткое испытание. Кулинары-любители должны в темной кладовой найти 5 продуктов, из которых приготовят блюдо. Кроме этого, в комнате спрятана палочка, которая светится в темноте. Да и готовить участники должны без света.

Элеонора приготовила крем-суп из раков и кальмара. Блюдо Эктор назвал "жидкостью с непонятным вкусом". С продуктами, которые получила Эля, можно было приготовить значительно более изысканное блюдо. Да и Андрей выбрал для сражения крем-суп с мидиями, который понравился, но не впечатлил судей. Юлия подала печеночное пате с раками, которое не было удачным. И только Настя смогла покорить известных кулинаров французским матлотом.

Шоу покинула Элеонора, блюдо которой было худшим. Девушка со слезами попрощалась с участниками и судьями и пообещала продолжить изучать кулинарию.

В 11 выпуске 9 сезона "Мастер Шеф" участники получат особые задания в парах. Кулинары-любители должны будут угадать блюдо по романтическим подсказкам на холодильнике. Не пострадают ли от этого отношения конкурсантов, в частности, Петра и Юлии – зрители смогут увидеть уже 8 ноября.