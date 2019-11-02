Cестра Бейонсе рассталась с мужем после 11 лет отношений

Новости шоу бизнеса:33-летняя Соланж Ноулз, родная младшая сестра популярной певицы Бейонсе, сообщила о разводе с мужем Аланом Фергюсоном.

Американская исполнительница и автор песен заявила, что ее жизнь в браке было далеко не сказочной. На своей странице в Инстаграме сестра Бейонсе Соланж Ноулз решилась на откровенные признания. Она написала, что последние два года супружеской жизни с Аланом Фергюсоном были не из самых легких в ее жизни.

В декабре 2017 года американская певица заявила, что страдает расстройством вегетативной нервной системы. Однако уточнять диагноз сестра Бейонсе не спешила из-за чего позже борьба с болезнью негативно сказалась на ее семейных отношениях.

"Последние 2 года принесли мне больше физической и духовной эволюции, чем когда-либо прежде, мое тело не оставило мне выбора, кроме как прислушиваться и успокоиться. В этой тишине я начинаю свой путь, чтобы встретиться лицом к лицу с моим злейшим врагом – страхом", – начала признание со слов об изменениях Соландж Ноулз.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@youngurbanmoms) 1 Ноя 2019 в 6:36 PDT

После этого она добавила, что путь внутренней эволюции она решила пройти в одиночестве. А также призналась о разрыве отношений с Аланом Фергюсоном, которые продолжались 11 лет, 5 из которых знаменитости состояли в браке.

"11 лет назад я встретила феноменального человека, изменившего всю мою жизнь. В начале этого года мы расстались. Это несправедливо, не обладать властью над своей собственной историей, когда ты сам можешь формировать и переписывать ее", – написала сестра Бейонсе.

Стоит добавить, что Алан Фергюсон был автором и продюсером клипов Бейонсе. До свадьбы Соланж Ноулз и Алан встречались около семи лет. В 2014 году они поженились. Однако этот брак для 33-летней американки стал вторым. Ранее она была замужем за американским игроком в футбол Даниэлем Смитом. Они поженились в 2004 году, а уже в 2007 разошлись. В браке у них родился сын Даниэль Джулез, которому сейчас 15 лет.