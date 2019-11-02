"Мы с ним партнеры": Моника Беллуччи об отношениях с Венсаном Касселем

Новости шоу бизнеса:По словам знаменитости, им удалось найти общий язык ради их дочерей.

55-летняя итальянская актриса и модель Моника Беллуччи откровенно заговорила об отношениях с бывшим мужем 52-летним Венсанем Касселем.

В сентябре Монике Беллуччи исполнилось 55 лет, и она до сих пор считается одной из самых сексуальных и самых женственных звезд в кино и фэшн-индустрии. Потому ее личная жизнь, приобретенный опыт и секреты красоты очень привлекают даже юных фанаток. И все это Моника Беллуччи откровенно рассказала в интервью для итальянского Elle Weekly, новую обложку которого она украсила своим портретом.

Самую интересную тему – отношения с Венсаном Касселем, который женился на молодой модели Тине Кунаки – Моника Беллуччи затронула сразу. Она призналась, что над отношениями должны работать оба и сначала им это давалось очень сложно. Однако ей удалось прийти к общему согласию ради детей.

Конечно, это уже совсем другие отношения, так как многое в них отсутствует... Мы не то чтобы друзья, но, как родители, мы с ним партнеры. Сначала было очень сложно – были и скандалы, и недоразумения. Сейчас интересы наших дочерей стоят на первом месте. Когда мы с Венсаном хорошо общаемся, девочки счастливы. Ради них мы оставили все обиды в прошлом и стараемся быть поддержкой друг другу, – откровенно призналась Моника Беллуччи.

Напомним, что Моника Беллуччи и Венсан Кассель поженились в 1999 году. В 2004 году у них родилась дочь Дева, а в 2010 – Леони. Однако в 2013 звездная пара объявила о разводе. С тех пор актеры заводили немало романов, а Венсан Кассель даже женился во второй раз. 51-летний Венсан Кассель обручился с почти втрое младшей моделью В отличие от экс-мужа Моника остается свободной женщиной, которая просто наслаждается своей жизнью. В своем комментарии для итальянского Elle Weekly актриса заявила, что огромное счастье вкладывать свою страсть в то, что делаешь, и именно это позволяет ей в 55 лет все еще оставаться иконой женственности.