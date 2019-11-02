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"Порядочность мертва": Сару Джессику Паркер "обокрали" на Хэллоуин (Видео)

"Порядочность мертва": Сару Джессику Паркер "обокрали" на Хэллоуин (Видео)
17:56 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Популярная актриса и звезда сериала "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер стала жертвой грабителей на Хэллоуин-2019.

Известно, что в США традиционно во время празднования украшают крыльцо дома тыквами, но неизвестные украли их у актрисы.

Об этом Сара Джессика Паркер рассказала на своей странице в инстаграме, опубликовав видео. По словам исполнительницы роли Керри Брэдшоу, хулиганы украли ее "прекрасные, с любовью выбранные" в Массачусетсе тыквы.

Ролик знаменитость сняла возле своего дома в районе West Village на Манхэттене.

Все наши тыквы были украдены, впрочем, так же, как и у соседей. Это официально можно назвать ограблением Хэллоуина-2019. Мой муж заявил: "Порядочность мертва". Но мы все же попробуем спасти ситуацию: найдем последние остатки тыкв, – добавила в подписи актриса.

 
 
 
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APB out for our beautiful pumpkins, carefully chosen and lugged all the way home from the Berkshires in Massachusetts. Distinguishing features- round and orange. Various sizes. Not yet carved. X,SJ

Публикация от SJP (@sarahjessicaparker)

Но поклонники Сары решили сделать ей сюрприз на Хэллоуин. Так, на следующий день актриса показала новое видео. на котором видно несколько тыкв и записки с поздравлениями. Таким образом фанаты звезды сериала "Секс в большом городе" решили поднять ей настроение.

 
 
 
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Humankind... You know who you are.... On behalf of my daughters who felt most aggrieved but all of us, thank you. X, SJ

Публикация от SJP (@sarahjessicaparker)

Актриса Сара Джессика Паркер рассказала, в чем не похожа на Кэри Брэдшоу

"Человечество... У меня нет слов... От имени всех нас, и особенно моих дочерей, которые были наиболее расстроены случившимся, большое вам спасибо!" – добавила она.

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Актриса, Сара Джессика Паркер, Хэллоуин, Знаменитость.
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