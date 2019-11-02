Хэллоуин-2019: Андре Тан перевоплотился в известнейшего модельера

Новости шоу бизнеса:Украинский дизайнер Андре Тан отметил жуткий ежегодный праздник Хэллоуин, примерив образ легендарного модельера Карла Лагерфельда.

Хэллоуин-2019 прошел в ночь с 31 октября на 1 ноября и множество поклонников праздника имели возможность примерить на себе костюмы и перевоплотиться в совершенно другого человека, предмет или существо. С каждым годом традицию устраивать костюмированные вечеринки все больше перенимает и Украина.

К празднованию присоединился и украинский дизайнер Андре Тан. Для Хэллоуина украинец примерил образ Карла Лагерфельда – выдающегося модельера бренда Chanel, который умер 19 февраля 2019 года.

Стиль Лагерфельда невозможно было спутать ни с кем. Белый хвост, черные очки, идеальные костюмы и белые рубашки – звучит просто, но всегда безупречно.

В подписи в инстаграме к хеллоуинскому фото Андре Тан вспомнил цитату легендарного модельера: "Ненавижу богачей, которые тратят меньше, чем могли бы".