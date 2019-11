Мониторила СМИ: супруга Джона Ледженда призналась, что следила за мужем

Семейство Тейген-Ледженд снялись в яркой фотосессии для издания Vanity Fair. В интервью Крисси раскрыла некоторые подробности начала отношений с певцом.

Так, когда Крисси и Джон начали встречаться в 2007 году, женщина начала активно следить за всеми новостями и сплетнями о Ледженде в интернете, рассматривать снимки с красных дорожек, а также читать любые материалы о любимом в СМИ.

Телеведущая вспомнила, как когда-то даже ходили слухи, что Джон начал встречаться с ней только для того, чтобы скрыть свою гомосексуальность.

Chrissy Teigen and John Legend photographed by Mark Seliger for Vanity Fair.

