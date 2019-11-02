Мониторила СМИ: супруга Джона Ледженда призналась, что следила за мужем

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19:03 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Популярная телеведущая Крисси Тейген разыскивала фотографии певца Джона Ледженда в интернете, чтобы убедиться в его сексуальной ориентации.

Семейство Тейген-Ледженд снялись в яркой фотосессии для издания Vanity Fair. В интервью Крисси раскрыла некоторые подробности начала отношений с певцом.

Так, когда Крисси и Джон начали встречаться в 2007 году, женщина начала активно следить за всеми новостями и сплетнями о Ледженде в интернете, рассматривать снимки с красных дорожек, а также читать любые материалы о любимом в СМИ.

Телеведущая вспомнила, как когда-то даже ходили слухи, что Джон начал встречаться с ней только для того, чтобы скрыть свою гомосексуальность.

Он был достаточно известен тем, что он либо одинок, либо встречается с моделями. Я заходила на сайты и везде писали о том, что я его "борода" (гетеросексуальный партнер, который встречается с гомосексуальным). Писали, что он встречается со своими бывшими или с очередной новой моделью. Господи, я читала абсолютно все, – призналась Тейген.

Джон Ледженд и Крисси Тейген: парное тату в виде кардиограммы 

Добавим, Крисси и Джон познакомились на съемках клипа артиста на песню "Stereo" в 2006 году. В 2013 пара поженилась, а в 2016 в семье знаменитостей родилась дочь Луна Симона. А уже в мае 2018 года телеведущая родила сына.

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Джон Ледженд, Телеведущая, Певец, Крисси Тейген.
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