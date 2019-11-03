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Экс-ВИА Гра Миша Романова рассказала, как едва не потеряла ребенка
Миша Романова рассказала, как едва не потеряла ребенка

Экс-ВИА Гра Миша Романова рассказала, как едва не потеряла ребенка

Экс-ВИА Гра Миша Романова рассказала, как едва не потеряла ребенка
11:00 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Певице сделали маммопластику на 16 неделе беременности.

Миша Романова призналась, что могла потерять ребенка. Знаменитость перенесла операцию по увеличению груди, еще не зная о своей беременности.

Всем известно, что группу "ВИА Гра" Миша Романова покинула по причине беременности.

Артистка родила здорового сына, которого не показывала на публике. На данный момент певица сообщает, что на первых сроках беременности едва не потеряла ребенка.

"Так случилось, что я решилась на операцию, маммопластику, когда еще работала в группе. Я пришла в очень известную клинику, к очень известному врачу. Мне сделали все анализы, чтобы убедиться что мне можно сделать операцию и что нет никаких противопоказаний. Мне сделали эту операцию. Но через несколько недель я поняла, что я была беременна. Мне сделали общий наркоз на 16 неделе беременности", – рассказала Романова Кате Осадчей.

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По словам Миши Романовой, врач анестезиолог успокаивал знаменитость, что "ничего страшного не произошло и все нормально".

"Это одна из причин, по которой я решила сейчас это сказать. Я хочу предупредить всех женщин, которые имеют такое же намерение, потому что никто не застрахован от халатности врачей", – говорит Миша.

Также Миша впервые сообщила имя своего малыша. "У меня очень красивый сын, его зовут Мартин, он очень красивый, я его скоро покажу", – добавила она.

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Все по теме:

Дети, Беременность, Знаменитости, Певица, Артистка, Миша Романова.
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