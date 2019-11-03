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Майли Сайрус прогулялась с бойфрендом в аксессуаре от украинского дизайнера

Майли Сайрус прогулялась с бойфрендом в аксессуаре от украинского дизайнера
11:56 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:В кепке от украинского модельера артистка засветилась на улицах Нью-Йорка.

Американская поп-певица Майли Сайрус присоединилась к голливудским поклонникам дизайнера Руслана Багинского.

Личная жизнь Майли Сайрус стала едва ли не самой обсуждаемой темой в СМИ. Поэтому каждый ее выход попадает в объектив папарацци, а наряд сразу же повторяют тысячи сторонников во всем мире.

Журналисты не обошли вниманием одну из последних прогулок звезды с новым бойфрендом Коди Симпсоном. Все потому, что Майли Сайрус вышла на свидание в кепке от украинского бренда Ruslan Baginskiy. К аксессуару артистка подобрала casual-образ: она предстала перед камерами в джинсах, футболке и пиджаке. Однако именно кепка и солнцезащитные очки сделали обыденный образ трендовым. 

 
 
 
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Как известно, головные уборы от Руслана Багинского получили бешеную популярность в Голливуде. Его кепки и шляпы охотно надевают Белла и Джиджи Хадид, Кайя Гербер, Кьяра Ферраньи, Изабель Гулар, Коко Роша, Мадонна, Ирина Шейк и другие. Майли Сайрус также является поклонницей украинского дизайнера. Артистка имеет несколько стильных кепок от бренда, которые примеряет на светские мероприятия и громкие концерты.

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Майли Сайрус, Знаменитости, Стиль, Образ, Артистка.
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