Регина Тодоренко призналась о проблемах в отношениях с мужем

Сегодня Регина опубликовала милое фото с мужем Владом Топаловым и сообщила о трогательной песни друга семьи.
"В вечной гонке за успехом, деньгами, карьерой мы забываем о самом главном — о близких, которые любят нас без каких-либо условностей, ПРОСТО ТАК, просто потому что механика сердца так устроена!) Я вдохновилась песней нашего друга Ильи Колунова (у него вышла отличная трогательная песня)", – начала рассказывать Тодоренко.
Отрывок из этой песни супруг Регины Тодоренко сыграл на гитаре и спел вместе с Колуновым.
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#чтоТебеНаСамомДелеДорого #challenge В вечной гонке за успехом, деньгами, карьерой мы забываем о самом главном - о близких, которые любят нас без каких-либо условностей, ПРОСТО ТАК, просто потому что механика сердца так устроена!) Я вдохновилась песней нашего друга @kolunov (у него вышла отличная трогательная песня). И сегодня полночи думала, как мы с @vladtopalovofficial иногда неосознанно раним друг друга, а так хочется избежать этих словесных битв. Но мудрость берет верх, и #ВМ говорит свою любимую фразу: «зачем ругаться , мы же все равно помиримся». В этот момент наступает оттепель! Так вот пусть в ваших семьях всегда будет тепло и уютно) ведь семья - это драйвер человечества и колоссальная поддержка друг друга! Приглашаюпоучаствовать в #challenge и ответить на вопрос #чтотебенасамомделедорого @about.reginatodorenko , @valeria_dergileva , @eleonora.lunyova , @alina_astrovskaya_ , @alina_topalova , @chirvalena , @maria_ivakova @khomenko.tv @pavlovanataly
"И сегодня полночи думала, как мы с Владом иногда неосознанно раним друг друга, а так хочется избежать этих словесных битв. Но мудрость берет верх, и #ВМ говорит свою любимую фразу: "зачем ругаться, мы же все равно помиримся". В этот момент наступает оттепель! Так вот пусть в ваших семьях всегда будет тепло и уютно) ведь семья — это драйвер человечества и колоссальная поддержка друг друга!", – закончила певица.
Также Регина Тодоренко пригласила своих поклонников поучаствовать в челлендже и ответить на вопрос #чтотебенасамомделедорого.
На снимке, которое добавила к посту Тодоренко, Регина вместе со своим мужем сидит в ресторане. Влад Топалов нежно приобнимает жену, а она счастливо улыбается.
Также на фото видно опухшее лицо и глаза артистки, а также отсутствие макияжа. Не смотря на это, выглядит она сиящей и любящей.