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Уже не холостяк: Киану Ривз на благотворительный фестиваль с девушкой (Фото)

Уже не холостяк: Киану Ривз на благотворительный фестиваль с девушкой (Фото)
14:58 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Голливудский актер Киану Ривз в очередной раз подогрел слухи о романе с художницей Александрой Грант.Пара посетила благотворительный фестиваль LACMA Art + Film.

Ежегодно в Голливуде проводят благотворительный вечер, направленный на поддержку американских музеев. Сбор средств устраивают среди звездных гостей, которые охотно приобщаются к LACMA Art + Film.

В 2019 году за организацию фестиваля отвечал модный дом Gucci, поэтому немало голливудских актеров приняли приглашение на мероприятие.

Среди участников благотворительного и светского события был 55-летний Киану Ривз. Для редкого захода на публику он выбрал классический черный костюм с рубашкой, галстуком и камизелькой. Однако не вид Киану Ривза привлекла внимание всех мировых СМИ. Наряду с голливудским актером красовалась Александра Грант, которой приписывают роман со знаменитостью.

 
 
 
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Перед камерами американская художница предстала в вечернем платье темно-синего цвета с оригинальной зоной декольте. Наряд Александра дополнила изящными золотыми украшениями, прической и макияжем. Пара все время держалась за руки, что очаровало сеть.

Что известно о личной жизни Киану Ривза?

Актер Киану Ривз, наиболее известный участием в фильмах "Матрица" и "Джон Вик", ни разу не был женат. Однако его история частной жизни может умилить даже опытных хейтеров.

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Киану Ривз имел отношения со своей коллегой Дженнифер Сейм, которая умерла в 2001 году в автокатастрофе. За 2 года до трагедии у пары умерла единственная дочь Ава Арчер. Двойную потерю Киану Ривз переживал очень болезненно: он на некоторое время отказался от всех ролей и начал вести жизнь отшельника.

Десятки лет актер избегал публичных выходов и не попадал в объективы папарацци с девушкой. Все изменилось в начале 2018-го, когда Киану Ривз пригласил на ужин Киану Ривз после десятков лет одиночества решился на свидание: появились фото художницу Александру Грант. Пара весело провела время в одном из ресторанов Лос-Анджелеса и выглядела очень счастливо. И хотя актер не впервые совершает публичные выходы с Александрой, в одном из интервью Киану Ривз заявил, что одинок.

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