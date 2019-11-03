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Экс-участница "ВИА Гры" Алена Винницкая рассказала о разрыве с мужем

Экс-участница "ВИА Гры" Алена Винницкая рассказала о разрыве с мужем
15:32 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Певица рассказала, что они с Сергеем живут отдельно, но каждый день звонят друг другу, поддерживая связь.

Певица и экс-участница группы "ВИА Гра" Алена Винницкая впервые за долгое время заговорила о проблемах в отношениях с мужем, продюсером Сергеем Большим.

В интервью журналу "Отдохни" Винницкая заявила, что сейчас у нее с мужем больше дружеские отношения. По ее словам, когда роман начинался, инициатива исходила от Сергея, а Алена не была влюбленной в него.

"Он все время доказывал, что его можно полюбить, что он достоин этого, что он не обидит, что будет верным другом, и моя любовь к нему пришла немножко позже", – прокомментировала артистка. Добавим, что свадьбу пара сыграла в 1993 году.

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Мы просто не живем вместе. Сергей едет к себе в квартиру, я остаюсь в доме. При этом каждый день мы звоним друг другу. Он заболел, у него насморк, а я лечу его телефоном. Спрашиваю, померил ли температуру. Мы всегда на связи. Он продолжает быть моим продюсером. Решает концертные вопросы. Есть артисты, которые все взваливают на себя, а я хочу оставаться женщиной, – поделилась Винницкая.

Алена Винницкая призналась, что сейчас у них с мужем отношения складываются не очень хорошо, но они остаются друзьями.

"Мы близкие люди. 25 лет не вычеркнуть. Но речь не идет просто об отношениях мужа и жены. Как бы не сложилось, мы все равно будем дальше общаться и поддерживать друг друга. Да, это неправильный союз, но мы попытались найти такой формат, который не будет нас травмировать", – отметила певица.

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Отношения, Знаменитости, Певица, Артистка, Алена Винницкая.
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