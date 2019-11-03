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Эксклюзивные снимки осеннего сада Букингемского дворца (Фото)

Эксклюзивные снимки осеннего сада Букингемского дворца (Фото)
17:55 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Королевские дворцы Елизаветы II всегда привлекали внимание общественности.

Туристы могли видеть только фасады роскошных зданий и отдельные комнаты имений во время экскурсий. Однако не только недвижимость королевской семьи завораживает красотой, но и сады.

Это доказали четверо талантливых фотографов, которых Ее Величество пригласила для экскурсии садами Букингемского дворца. Самой королевы Елизаветы II во время съемки не было, а художники по-своему показали осеннюю гармонию вокруг роскошного поместья.

Британский фотограф Майкл Томас выбрал для съемки озеро, которое расположено неподалеку от дворца королевы. Водоем создали искусственно несколько десятков лет назад, а рабочие использовали скот для утрамбовки земли. Возле озера садоводы создали несколько зон отдыха и аллеи с десятками деревьев. 

 
 
 
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"Во время визита в сады Букингемского дворца, сначала я чувствовал какое-то непосильное и необычайное восхищение. Съемку я провел в собственном стиле, без оценки того, какие ракурсы будут лучше или хуже, поскольку я никогда не видел ни одной фотографии изнутри сада. И это заставляло затаить дыхание и продуцировать креативные идеи", – поделился впечатлениями от съемки Майкл Томас.

 
 
 
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В целом дизайн ландшафта сада был разработан еще в ХVIII веке. Впоследствии его несколько модернизировали, однако немало осталось со времен правления королевы Виктории. Именно это хотела показать на снимках Лаку Дэвис.

"Очарованное – это слово, которое я бы использовала для описания своего душевного состояния, будучи в садах королевы. Столько любви вложено туда, поэтому этот день навсегда запечатлелся в моей памяти", – рассказала Лаку.

 
 
 
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Возле резиденции британского монарха растут разнообразные сорта деревьев, кустов и цветов. Всего в королевских садах Букингемского дворца высажено 6 500 растений, среди которых редкие виды деревьев и растений. Именно это осветила фотограф с именем Сиобхан.

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"Так красиво было видеть сад на завершении одного сезона. Я обратила внимание на пейзаж, ведь здесь деревья не только поражали осенней красотой, а в это время года цвели розы и камелии", – отметила Сиобхан.

"Съемка в саду – это что-то новое для меня. На счастье, было какое-то прерывистое солнце, которое проходило сквозь тучи, и поэтому я сосредоточился на том, где солнечный свет рисует пейзаж", – вспомнил Петер Ли. Фотограф создал невероятные снимки, показав красоту осенней природы на территории Букингемского дворца.

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Все по теме:

Королева, Королевская семья, Елизавета II, Букингемский дворец, Королева Великобритании.
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