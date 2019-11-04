Скачать
Понедельник, 04.11.2019
Итоги дня 3 ноября: Скандал с Кивой и разминирование в Золотом
Итоги дня 3 ноября: Скандал с Кивой и разминирование в Золотом
Правительство утвердило бюджет-2020 ко второму чтению
Правительство утвердило бюджет-2020 ко второму чтению
Чемпионский ужин: Усик показал, как набирает вес (Фото)
Чемпионский ужин: Усик показал, как набирает вес (Фото)
Приметы и обряды на 4 ноября – Казанская Божья Матерь
Приметы и обряды на 4 ноября – Казанская Божья Матерь

"Танцы со звездами 2019": как прошел 11 выпуск, кто покинул проект (Видео)

"Танцы со звездами 2019": как прошел 11 выпуск, кто покинул проект (Видео)
10:08 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:В одиннадцатом выпуске шоу Танцы со звездами пары превратятся в трио с участниками минувших сезонов.

Вчера, 3 ноября, на "1+1" состоялся 11 эфир популярного шоу "Танцы со звездами". 11 выпуск удивил всех зрителей, так как на паркет вернулись участники прошлых сезонов.

На паркет в этот раз вышли не только звездные участники, но и танцовщики предыдущих сезонов шоу. Все вместе они показали эффектные номера, от которых невозможно было удержать восторг и иногда смех.

Алексей Яровенко и Елена Шоптенко 

Открывать вчерашний эфир взялся актер Алексей Яровенко. В в своем видеодневнике участник шоу признался, что конкуренты недооценивали его. В результате Яровенко пообещал открыть свои карты перед финалом и стремительно идти до последнего выпуска.

Помочь актеру в этом пришел его земляк и коллега Павел Вишняков. На паркете участники станцевали страстный пасодобль.

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар 

Виктория Булитко решила поэкспериментировать и в этот раз станцевать сальсу. До этого только Анне Ризатдиновой удалось вызвать восторг у судей этой постановкой, поэтому такой выбор был достаточно рискованным.

На паркет с Викторией Булитко и Дмитрием Дикусаром вышел телеведущий Руслан Сеничкин. Вместе они зажгли в прямом эфире под зажигательные ритмы латиноамериканской музыки.

Ксения Мишина и Евгений Кот 

Известно, что между Ксенией Мишиной и Евгением Котом уже давно нет особой "химии", которая делала пару фаворитами этого проекта. В Сети уже были предположения, что именно они в 11 выпуске могут станцевать последний танец на паркете.

Исправлять такую ситуацию пришла воспалительная Мишель Андраде. Она с бывшим партнером по проекту и Ксенией Мишиной станцевала страстное танго. 

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева 

Владимир Остапчук стал настоящей жертвой прошлого 10 эфира. Знаменитый телеведущий объявил о разводе, потому как в сети, так и среди конкурентов хейтеры засыпали его критикой. При этом пострадала и Илона Гвоздева, которая призналась, что имеет споры со своим возлюбленным из-за слухов об измене.

Спасать этих участников шоу пришел Игорь Ласточкин, победитель прошлого сезона "Танцев со звездами". Трио станцевало диско, смешно показав сюжет интервью с легендами.

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров 

Анна Ризатдинова, которую называют главной претенденткой на победу в этом танцевальном шоу, возмутилась из-за комментариев своих коллег. Некоторые участники проекта сомневались, что ей на самом деле было плохо в прошлом выпуске, назвав все хорошей игрой актрисы. Анна сообщила, что привыкла всего добиваться своими усилиями, поэтому в этом прямом эфире появилась на паркете с Александром Прохоровым и Иракли Макацарией.

Участники показали ча-ча-ча, в котором мужчины соревновались за внимание красавицы. И в конце постановки вернулся еще один бывший участник шоу – Даниэль Салем, который отнял у конкурентов Анну.

Елена Кравец и Максим Леонов 

Актриса "Квартала 95" поделилась, что ее страницу в сети засыпали критикой. Люди обвиняли Елену Кравец, что ей помогают пройти в финал, а Даниэль Салем несправедливо покинул проект. Сама Елена опровергла любые догадки и сообщила, что будет продолжать идти в финал "Танцев со звездами 2019".

В вчерашнем выпуске к паре присоединился Юрий Ткач. Юморист рассмешил всех зрителей забавными гримасами и станцевал с Еленой Кравец и Максимом Леоновым под ритмы сальсы.

Влад Яма и Наталья Могилевская

Закрывать танцевальное шоу взялись Влад Яма и Наталья Могилевская. Эта пара попала во второй сезон шоу "Танцы со звездами". И хотя артистка не сумела одержать победу, дуэт с хореографом Владом Ямой запомнился всем зрителям проекта. На паркете пара станцевала под один из хитов Натальи Могилевской.

В 11 выпуске шоу "Танцы со звездами 2019" в зоне риска оказались Анна Ризатдинова и Александр Прохоров, Алексей Яровенко и Елена Шоптенко. Эти участники станцевали джайв, показав сложные поддержки и ожесточенные постановки за жизнь. Для Анны Ризатдиновой эта номинация была первая, поэтому она не скрывала своего волнения. Оказалось переживания были напрасными, ведь четверо судей поддержали именно ее.

Тина Кароль и Dan Balan споют дуэтом в прямом эфире шоу "Танцы со звездами 2019"

В то же время все эксперты отметили, что Алексей Яровенко очень изменился за время участия в шоу. Актер сумел не раз покорить сердце зрителей и судей. Однако в шаге от четвертьфинала именно он вынужден был покинуть проект.

Хочу поблагодарить всю команду, друзей по паркету. Надо верить в свои мечты, идти к ним и не бояться ничего нового. Хочу поблагодарить Елену, потому что она многому научила меня. Спасибо, – отметил Алексей Яровенко.

Елена Шоптенко также поблагодарила за поддержку всех своих поклонников, которые еженедельно отправляли за ее пару голоса.

"Я хочу поблагодарить зрителей за 11 замечательных танцев. И партнера, потому что нам это удалось. И спасибо хореографам-постановщикам!" – добавила она.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Видео, Танцевальное шоу, 11 выпуск, Танці з зірками, Танцы со звездами 2019, Танці з зірками 2019, 11 выпуск Танцы со звездами, Кто покинул 11 выпуск.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ирина Луценко написала заявление о прекращении полномочий депутата
02 Гороскоп на завтра, 4 ноября 2019: все знаки Зодиака
03 Чемпионский ужин: Усик показал, как набирает вес (Фото)
04 Сальма Хайек похвасталась пикантными формами на кинофестивале в Лос-Анджелесе
05 Как помочь ребенку обрести уверенность: лучшие советы неопытным родителям
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Какой будет неделя: в Украину идет весеннее тепло
Какой будет неделя: в Украину идет весеннее тепло
Сегодня годовщина смерти Гандзюк
Сегодня годовщина смерти Гандзюк
В ООН подсчитали, сколько мирных жителей погибло на Донбассе
Данные ООН: Сколько мирных жителей погибло на Донбассе
В Швеции на международном фестивале представили украинскую анимацию
В Швеции на международном фестивале представили украинскую анимацию
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь