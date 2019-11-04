"Танцы со звездами 2019": как прошел 11 выпуск, кто покинул проект (Видео)

Новости шоу бизнеса:В одиннадцатом выпуске шоу Танцы со звездами пары превратятся в трио с участниками минувших сезонов.

Вчера, 3 ноября, на "1+1" состоялся 11 эфир популярного шоу "Танцы со звездами". 11 выпуск удивил всех зрителей, так как на паркет вернулись участники прошлых сезонов.

На паркет в этот раз вышли не только звездные участники, но и танцовщики предыдущих сезонов шоу. Все вместе они показали эффектные номера, от которых невозможно было удержать восторг и иногда смех.

Алексей Яровенко и Елена Шоптенко

Открывать вчерашний эфир взялся актер Алексей Яровенко. В в своем видеодневнике участник шоу признался, что конкуренты недооценивали его. В результате Яровенко пообещал открыть свои карты перед финалом и стремительно идти до последнего выпуска.

Помочь актеру в этом пришел его земляк и коллега Павел Вишняков. На паркете участники станцевали страстный пасодобль.

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар

Виктория Булитко решила поэкспериментировать и в этот раз станцевать сальсу. До этого только Анне Ризатдиновой удалось вызвать восторг у судей этой постановкой, поэтому такой выбор был достаточно рискованным.

На паркет с Викторией Булитко и Дмитрием Дикусаром вышел телеведущий Руслан Сеничкин. Вместе они зажгли в прямом эфире под зажигательные ритмы латиноамериканской музыки.

Ксения Мишина и Евгений Кот

Известно, что между Ксенией Мишиной и Евгением Котом уже давно нет особой "химии", которая делала пару фаворитами этого проекта. В Сети уже были предположения, что именно они в 11 выпуске могут станцевать последний танец на паркете.

Исправлять такую ситуацию пришла воспалительная Мишель Андраде. Она с бывшим партнером по проекту и Ксенией Мишиной станцевала страстное танго.

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева

Владимир Остапчук стал настоящей жертвой прошлого 10 эфира. Знаменитый телеведущий объявил о разводе, потому как в сети, так и среди конкурентов хейтеры засыпали его критикой. При этом пострадала и Илона Гвоздева, которая призналась, что имеет споры со своим возлюбленным из-за слухов об измене.

Спасать этих участников шоу пришел Игорь Ласточкин, победитель прошлого сезона "Танцев со звездами". Трио станцевало диско, смешно показав сюжет интервью с легендами.

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров

Анна Ризатдинова, которую называют главной претенденткой на победу в этом танцевальном шоу, возмутилась из-за комментариев своих коллег. Некоторые участники проекта сомневались, что ей на самом деле было плохо в прошлом выпуске, назвав все хорошей игрой актрисы. Анна сообщила, что привыкла всего добиваться своими усилиями, поэтому в этом прямом эфире появилась на паркете с Александром Прохоровым и Иракли Макацарией.

Участники показали ча-ча-ча, в котором мужчины соревновались за внимание красавицы. И в конце постановки вернулся еще один бывший участник шоу – Даниэль Салем, который отнял у конкурентов Анну.

Елена Кравец и Максим Леонов

Актриса "Квартала 95" поделилась, что ее страницу в сети засыпали критикой. Люди обвиняли Елену Кравец, что ей помогают пройти в финал, а Даниэль Салем несправедливо покинул проект. Сама Елена опровергла любые догадки и сообщила, что будет продолжать идти в финал "Танцев со звездами 2019".

В вчерашнем выпуске к паре присоединился Юрий Ткач. Юморист рассмешил всех зрителей забавными гримасами и станцевал с Еленой Кравец и Максимом Леоновым под ритмы сальсы.

Влад Яма и Наталья Могилевская

Закрывать танцевальное шоу взялись Влад Яма и Наталья Могилевская. Эта пара попала во второй сезон шоу "Танцы со звездами". И хотя артистка не сумела одержать победу, дуэт с хореографом Владом Ямой запомнился всем зрителям проекта. На паркете пара станцевала под один из хитов Натальи Могилевской.

В 11 выпуске шоу "Танцы со звездами 2019" в зоне риска оказались Анна Ризатдинова и Александр Прохоров, Алексей Яровенко и Елена Шоптенко. Эти участники станцевали джайв, показав сложные поддержки и ожесточенные постановки за жизнь. Для Анны Ризатдиновой эта номинация была первая, поэтому она не скрывала своего волнения. Оказалось переживания были напрасными, ведь четверо судей поддержали именно ее.

В то же время все эксперты отметили, что Алексей Яровенко очень изменился за время участия в шоу. Актер сумел не раз покорить сердце зрителей и судей. Однако в шаге от четвертьфинала именно он вынужден был покинуть проект.

Хочу поблагодарить всю команду, друзей по паркету. Надо верить в свои мечты, идти к ним и не бояться ничего нового. Хочу поблагодарить Елену, потому что она многому научила меня. Спасибо, – отметил Алексей Яровенко.

Елена Шоптенко также поблагодарила за поддержку всех своих поклонников, которые еженедельно отправляли за ее пару голоса.

"Я хочу поблагодарить зрителей за 11 замечательных танцев. И партнера, потому что нам это удалось. И спасибо хореографам-постановщикам!" – добавила она.