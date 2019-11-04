СМИ: Знаменитый российский актер Александр Семчев госпитализирован

Новости шоу бизнеса:Актер доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Известно, что 50-летнему мужчине стало плохо, когда она находился у себя дома. Ему вызвали скорую, но приехавшие врачи не смогли привести пациента в чувство.

Известный артист России пожаловался на боли в груди. Медики скорой помощи пытались восстановить нарушение сердечного ритма на месте, в результате было принято решение об экстренной госпитализации актера. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

СМИ удалось выяснить, что медики подозревают в возникновении проблем с сердцем актера сильные физические нагрузки.

Отметим, что 16 апреля этого года Семчев в преддверии своего 50-летия неожиданно похудел на 100 килограммов.

Александр Семчев — российский актер театра, кино и дубляжа, режиссер и продюсер. Наиболее известен этот актер по ролям в таких фильмах, как "Железнодорожный романс", "Свадьба", "Последний богатырь", "Белая гвардия" и "День выборов".