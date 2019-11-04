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Умерла знаменитая французская певица и актриса
Умерла знаменитая французская певица и актриса

Умерла знаменитая французская певица и актриса

Умерла знаменитая французская певица и актриса
12:22 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре ушла из жизни в возрасте 80 лет.

В Швейцарии, 2 ноября, в 80-летнем возрасте умерла актриса и певица Мари Лафоре. Умерла в городе Женолье, где проживала после того, как завершила певческую карьеру. В последний раз на сцену вышла в Париже в 2005 году.

О смерти сообщила газета Le Temps, ссылаясь на слова пресс-аташе дочери певицы Доминики Сегаль. Причина смерти неизвестна.

Мари Лафоре родилась в небольшом французском городе Сулак-сюр-Мер в 1939 году. Впервые на сцену вышла в 19-летнем возрасте, когда участвовала в конкурсе "Рождение звезды" на одном из французских телеканалов. Уже к 23-летнему возрасту получила славу и популярность. В 1978 году переехала в Швейцарию, где позже получила гражданство. 

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За свою карьеру певица записала 42 альбома. Ее самыми известными хитами были песни "Манчестер и Ливерпуль" (Manchester et Liverpool), "Иван, Борис и я" (Ivan, Boris et Moi), "Моя любовь, мой друг" (Mon amour, mon ami), "Вернись, вернись "(Viens, viens).

В 1960 году она впервые попробовала себя в кино. За свою жизнь актриса исполнила роли в 35 фильмах и сериалах. Фильм "На ярком солнце" с Ален Делоном принес звезде бешеную популярность. Также она неоднократно снималась вместе с Жан-Полем Бельмондо ("Охота на мужчину", "Веселая Пасха", "Кто есть кто", "Авантюристы").

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Знаменитости, Актриса, Смерть, Певица, Альманах, Альманах-2019, Мари Лафоре.
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