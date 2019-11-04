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Ким Кардашьян перевоплотилась в популярную героину: реакция настоящей "Блондинки в законе"

Ким Кардашьян перевоплотилась в популярную героину: реакция настоящей "Блондинки в законе"
18:39 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Ким Кардашьян перевоплотилась в героиню фильма "Блондинка в законе".

Голливудская актриса Риз Уизерспун, получившая большую известность после исполнения главной роли Эль Вудс в фильме "Блондинка в законе, прокомментировала хеллоуинский образ светской львицы Ким Кардашян.

Риз Уизерспун в интервью Entertainment Tonight Canada заявила, что ей понравилась идея того, что жена Канье Уэста появилась в образе блондинки Эль Вудс. А Дженнифер Энистон добавила, что была поражена, когда увидела такое перевоплощение.

Риз призналась, что накануне Хэллоуина Кардашян написала ей и поинтересовалась, стоит ли ей перевоплотиться в героиню фильма "Блондинка в законе".

 
 
 
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Legally Blonde

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian)

"Перед тем, как это сделать, она написала мне и спросила мое мнение. И я подумала: "А давай!". Все получилось замечательно. Она проделала отличную работу", – прокомментировала Уизерспун.

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Добавим, что Ким Кардашян полностью повторила на Хэллоуин Эль Вудс - блондинку, которая поступает на юридический факультет в Гарвард и достигает своей цели, став успешной.

Светская львица на своей странице в инстаграме даже опубликовала ролик, который был показан в оригинальной ленте, как видео-эссе для вступлення Эль Вудс.

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Все по теме:

Риз Уизерспун, Знаменитости, Ким Кардашьян, Звезды, Instagram звезд, Блондинка в законе.
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