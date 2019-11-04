Дочь Поляковой "взялась" за пение (Видео)

Новости шоу бизнеса:Маша Полякова выполнила русскоязычный кавер.

Маша Полякова опубликовала в своем инстаграме видео, на котором поет хит азербайджанского певца Jony "Комета" и аккомпанирует себе на фортепиано.

Старшая дочь Оли Поляковой приехала к маме на Сицилию. Певица отправилась на обучение по кулинарному искусству у лучших мировых мастеров. Между тем Маша не теряет времени и продолжает развивать свои вокальные способности и делится достижениями на своей странице в инстаграме.

Девочка выполнила популярную песню "Комета", одновременно играя на фортепиано.

Переглянути цей допис в Instagram Как вам кавер #cover комета @jony.me Допис, поширений Maria Polyakova (@mashapolyakova) 1 Лис 2019 р. о 11:08 PDT

Видео набрало более 25 тысяч просмотров за двое суток и сотни одобрительных комментариев. Читатели отметили старания девочки, но посоветовали больше поработать над вокалом.

Дочь Оли Поляковой неоднократно удивляла поклонников звездной мамы своими музыкальными способностями. Так, Маша "зарабатывала" себе подарок от Николая, выполняя "Лунную сонату" Бетховена почти год назад.