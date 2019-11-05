Актриса Эванджелин Лилли побрилась налысо (Видео)

Новости шоу бизнеса:Звезда поделилась несколькими видео, на которых сама делает себе стрижку в домашних условиях.

Обычно смена имиджа звезд вызывает огромный ажиотаж. Так произошло и с Эванджелин Лилли. Актриса не просто продемонстрировала поклонникам свой новый образ, но и показала видео, как она бреется налысо.

Эванджелин решила попрощаться со своими длинными волосами. На днях в своем Instagram она опубликовала несколько постов с процессом своего преображения.

Прекратить или продолжать? — спросила своих подписчиков актриса.

Судя по всему, смена образа начиналась постепенно: сначала Эванджелин распрощалась с длинными волосами, потом сбрила виски, а на следующий день показала финальный результат. Оказалось, Лилли решила побриться налысо.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Hello. It’s a BEAUTIFUL day. Публикация от Evangeline Lilly (@evangelinelillyofficial) 2 Ноя 2019 в 2:08 PDT

Привет. Это прекрасный день, — написала она под фотографией с новой стрижкой под ноль.

Поклонников заинтересовало, зачем актриса решилась на такие перемены. Кто-то предположил, что образ Эванджелин меняет для новой роли. А когда она советовалась с подписчиками, в комментариях многие пытались отговорить ее от того, чтобы стричься короче. Но, видимо, актриса приняла иное решение.

В итоге мнения фанатов разделились. Некоторые считают, что Эванджелин зря попрощалась со своими волосами. Другие, напротив, восхищены новым образом Лилли. "Красота — это не только волосы. Красота в улыбке, глазах и, конечно же, в поведении", — написала одна из фанаток. Сама актриса причину таких изменений раскрывать не стала.