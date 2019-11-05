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Актриса Эванджелин Лилли побрилась налысо (Видео)
Актриса Эванджелин Лилли побрилась налысо (Видео)

Актриса Эванджелин Лилли побрилась налысо (Видео)

Актриса Эванджелин Лилли побрилась налысо (Видео)
10:19 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Звезда поделилась несколькими видео, на которых сама делает себе стрижку в домашних условиях.

Обычно смена имиджа звезд вызывает огромный ажиотаж. Так произошло и с Эванджелин Лилли. Актриса не просто продемонстрировала поклонникам свой новый образ, но и показала видео, как она бреется налысо.

Эванджелин решила попрощаться со своими длинными волосами. На днях в своем Instagram она опубликовала несколько постов с процессом своего преображения. 

Прекратить или продолжать? — спросила своих подписчиков актриса. 

 
 
 
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#homecut (swipe) Stop or keep going?? (For those of you that follow me on @thesquickerwonkers...you already know.)

Публикация от Evangeline Lilly (@evangelinelillyofficial)  

Судя по всему, смена образа начиналась постепенно: сначала Эванджелин распрощалась с длинными волосами, потом сбрила виски, а на следующий день показала финальный результат. Оказалось, Лилли решила побриться налысо.

 
 
 
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Hello. It’s a BEAUTIFUL day.

Публикация от Evangeline Lilly (@evangelinelillyofficial)

Привет. Это прекрасный день, — написала она под фотографией с новой стрижкой под ноль.

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Поклонников заинтересовало, зачем актриса решилась на такие перемены. Кто-то предположил, что образ Эванджелин меняет для новой роли. А когда она советовалась с подписчиками, в комментариях многие пытались отговорить ее от того, чтобы стричься короче. Но, видимо, актриса приняла иное решение.

В итоге мнения фанатов разделились. Некоторые считают, что Эванджелин зря попрощалась со своими волосами. Другие, напротив, восхищены новым образом Лилли. "Красота — это не только волосы. Красота в улыбке, глазах и, конечно же, в поведении", — написала одна из фанаток. Сама актриса причину таких изменений раскрывать не стала.

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Все по теме:

Прически, Актриса, Стрижка, Имидж, Знаменитость, Эванджелин Лилли.
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