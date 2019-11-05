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Оля Фреймут очаровала поклонников семейными фото с мужем

Оля Фреймут очаровала поклонников семейными фото с мужем
13:54 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Новые фотографии 37-летняя телеведущая опубликовала на своей странице в инстаграме.

Украинская телеведущая Оля Фреймут показала поклонникам в социальных сетях домашние фото с мужем, гендиректором "Нового канала" Владимир Локотко.

На фото блондинка позирует дома в объятиях любимого супруга в удобной casual-одежде: джинсах и бело-оранжевом топе.

Оля распустила волосы и сделала насыщенный макияж с акцентом на красных губах. В подписи Фреймут добавила, что некоторые из снимков сделал ее 3-летний сын Валерий. 

 
 
 
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Люблю мою сім’ю деякі фото зробив Валерій )))

Публикация от FreimutOlia (@freimutolia)

"Люблю мою семью. Некоторые фото сделал Валерий", – написала украинская звезда. 

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Подписчики Ольги были в восторге от домашней семейной фотосессии. Так, снимки в течение первых 15 часов собрали более 33 тысяч лайков.

Добавим, что еще знаменитость воспитывает маленькую Евдокию, второго совместного ребенка с Владимиром, и 13-летнюю дочь Злату, отцом которой является британец Нил Митчел. Сейчас он живет в Лондоне, а со старшим ребенком у Оли сложились очень дружеские отношения.

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Все по теме:

Знаменитости, Телеведущая, Фото, Семейные фото, Оля Фреймут, муж Ольги Фреймут.
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