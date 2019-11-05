Оля Фреймут очаровала поклонников семейными фото с мужем

Новости шоу бизнеса:Новые фотографии 37-летняя телеведущая опубликовала на своей странице в инстаграме.

Украинская телеведущая Оля Фреймут показала поклонникам в социальных сетях домашние фото с мужем, гендиректором "Нового канала" Владимир Локотко.

На фото блондинка позирует дома в объятиях любимого супруга в удобной casual-одежде: джинсах и бело-оранжевом топе.

Оля распустила волосы и сделала насыщенный макияж с акцентом на красных губах. В подписи Фреймут добавила, что некоторые из снимков сделал ее 3-летний сын Валерий.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Люблю мою сім’ю деякі фото зробив Валерій ))) Публикация от FreimutOlia (@freimutolia) 4 Ноя 2019 в 10:04 PST

"Люблю мою семью. Некоторые фото сделал Валерий", – написала украинская звезда.

Подписчики Ольги были в восторге от домашней семейной фотосессии. Так, снимки в течение первых 15 часов собрали более 33 тысяч лайков.

Добавим, что еще знаменитость воспитывает маленькую Евдокию, второго совместного ребенка с Владимиром, и 13-летнюю дочь Злату, отцом которой является британец Нил Митчел. Сейчас он живет в Лондоне, а со старшим ребенком у Оли сложились очень дружеские отношения.