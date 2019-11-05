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Мэттью Макконахи зарегистрировался в Instagram: что уже успел запостить актер (Видео)

Мэттью Макконахи зарегистрировался в Instagram: что уже успел запостить актер (Видео)
18:32 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:В день своего 50-летия актер опубликовал первое видео в социальной сети. Меньше, чем за сутки на звезду подписалось более 600 тысяч пользователей.

Голливудские актеры активно приобретают популярность на просторах социальных сетей. Возможно, на такое решение Мэттью Макконахи вдохновила именно звезда сериала "Друзья". Дженнифер Энистон меньше чем за месяц смогла набрать более 18 миллионов читателей и возглавила рейтинг самых популярных артистов в соцсетях.

4 ноября, в день своего 50-летия, Мэттью Мак-Конаги опубликовал первое видео в инстаграме. Меньше, чем за сутки сообщение набрало почти миллион просмотров и 16 тысяч комментариев.

"Я хочу, чтобы люди видели меня, когда переходят на мою страницу. Это моя первая попытка поделиться собой и своими взглядами с миром, и я немного нервничаю по этому поводу. Я знаю, что хочу иметь монолог, но не уверен, что хочу иметь диалог. Мне интересно увидеть, развлечет ли это вас, заставит ли замыслиться или умилит – надеюсь, что все и сразу", – откровенно заявил актер в видеозаписи.

 
 
 
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Публикация от  (@officiallymcconaughey)

В шапке профиля Макконахи развернуто описал свои интересы, удивив пользователей некоторыми подробностями биографии.

"Мужчина. Отец. Актер. Министр культуры. Профессор. Креативный директор. AustinFC. JKLivin. Эксперт по консервации", – отметил актер.

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Голливудский актер успел порадовать поклонников еще одним остроумным видео в своей инстаграм-истории. Он очаровательно улыбается и напевает забавную мелодию.

Что известно о Мэттью Макконахи?

Это американский актер, сценарист, режиссер и продюсер. Сначала зарекомендовал себя как актер в комедийном амплуа. Ему принадлежат главные мужские роли в ряде романтических комедий, включая "Свадебный переполох", "Как отделаться от парня за 10 дней", "Любовь и прочие неприятности". Во втором десятилетии XXI века Макконахи перешел к большим драматическим ролям, получив множество наград и теплые отзывы кинопрессы. За роль в драме "Далласский клуб покупателей" получил Золотой глобус, премию Гильдии киноактеров США и Оскар. Журнал People в 2005 году признал его самым сексуальным мужчиной из всех ныне живущих.

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