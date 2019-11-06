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Иванка Трамп поразила удивительным нарядом в Марокко (Фото)

Иванка Трамп поразила удивительным нарядом в Марокко (Фото)
20:18 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Первым фото Иванка Трамп поделилась, когда находилась на борту частного самолета.

Советник президента США и его дочь Иванка Трамп сумела вновь покорить сеть эффектными снимками. На этот раз политик отправилась в Марокко, где появилась в потрясающем наряде.

В аэропорту Вашингтона политик засветила роскошный тренч, низ которого был бежевым, а верх – фиолетовым с черными полосками. Эффектный образ Иванка Трамп дополнила водолазкой и обувью на каблуках.

"Взлетаем. Следующая остановка – Марокко!" – подписала фото Иванка Трамп. 

 
 
 
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Wheels up. Next stop, Morocco! #WGDP: Jacquelyn Martin/ AP

Публикация от Ivanka Trump (@ivankatrump)

Но уже в Марокко Иванка Трамп успела сменить одежду и принять участие в первых запланированных мероприятиях. Согласно официальным данным, целью поездки политика является распространение программы экономического развития женщин. Поэтому представитель Белого дома встретилась с марокканской принцессой Лаллой и обсудила с ней важную инициативу. 

 
 
 
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Thank you to Her Royal Highness Lalla Meryem for a warm welcome to Morocco!

Публикация от Ivanka Trump (@ivankatrump)

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Для особой встречи политик подготовилась заранее. К принцессе Иванка Трамп вышла в сером брючном костюме с вышивкой. Таким образом знаменитая модница проявила уважение к традициям Марокко, что отметили все западные СМИ.

Пока неизвестно, когда завершится международное турне Иванки Трамп. В то же время в сети с восторгом ожидают новые снимки американского советника Белого дома.

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Все по теме:

Марокко, Знаменитости, Стиль, Образ, Политик, Наряды, Иванка Трамп.
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