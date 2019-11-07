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Виктория Смеюха заинтриговала своих поклонников белым платьем и фатой

Виктория Смеюха заинтриговала своих поклонников белым платьем и фатой
14:19 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Фанаты певицы не смогли пройти мимо снимков и принялись обсуждать образ Вики.

Участница популярного украинского дуэта "НеАнгелы" Виктория Смеюха примерила свадебный образ, чем изрядно заинтриговала своих поклонников.

На снимках, опубликованных в Instagram, певица изображена в наряде невесты. Ее образ дополняют фата, короткие перчатки и свадебный букет.

"Вы так долго этого ждали! И вот я надела белое платье и фату", - написала Вика. - А вот по какому поводу - смотрите сегодня в новом выпуске программы "Шалена Зірка" на Новом канале". 

На втором фото видно, что свадебный наряд нестандартный, а состоит из короткого комбинезона с большим бантом на бретеле.

Многие отметили, что девушке очень идет подвенечный наряд и пожелали ей как можно скорее надеть его в реальной жизни.

"Желаю найти спутника жизни, который покорит ваше сердце и вы наденете белое подвенечное платье", - написала одна из подписчиц. На что Вика ответила: "Спасибо! Он у меня уже покоряет вершины и мое сердце! Буду ждать".

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Напомним, что в 2016 году Виктория рассталась со своим бойфрендом, актером и каскадером Иваном Стрижаковым, с которым планировала свадьбу. Причиной расставания стала измена возлюбленного.

После этого певица стала тщательно оберегать свою личную жизнь. Сейчас солистка "НеАнгелов" не скрывает, что снова обрела любовь, но показать избранника пока не готова.

"Я пока хотела бы, чтобы это осталось тайной не только для зрителя, но и для меня. Я самой себе боюсь признаться, что я счастлива. Я не люблю забегать наперед. Хочу, чтобы мое счастье было действительно за семью замками, это очень важно", - рассказывала ранее Вика.

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Знаменитости, Певица, Артистка, Виктория Смеюха.
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