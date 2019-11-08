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Plus-size модель Эшли Грэм рассекретила пол своего первенца

Plus-size модель Эшли Грэм рассекретила пол своего первенца
09:03 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:На днях известная модель стала гостьей шоу Эллен Дедженерес, в котором призналась о поле будущего ребенка.

Популярная 32-летняя американская модель Эшли Грэм недавно сообщила фанатам о своей первой беременности. Однако пол ребенка решила рассказать чуть позже, подержав интригу.

В августе Эшли Грэм сообщила о беременности на своей странице в инстаграме, опубликовав милое видео, которое снимал ее муж, Джастин Эрвин.

Во время веселой беседы с ведущей программы Эшли Грэм наконец призналась – у них с Джастином будет мальчик. 

 
 
 
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It’s a ... @theellenshow

Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

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Видео в виде фрагмента из программы модель plus-size также опубликовала на своей странице накануне, 7 ноября. Добавим, что, несмотря, на поздний срок беременности, популярная американка продолжает заниматься в спортзале, а также активно посещать светские мероприятия.

Рожать Эшли Грэм будет в январе 2020 года.

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Все по теме:

Дети, Беременность, Модель, Знаменитость, Малыши, Эшли Грэм.
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