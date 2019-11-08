Селфи, которое мы заслужили: Кортни Кокс опубликовала милое фото с Мэтью Перри (Фото)

Новости шоу бизнеса:Звезды легендарного сериала в последнее время проводят много времени друг с другом.

Звезды "Друзей" Чендлер и Моника вместе на фото, опубликованном в Instagram Кортни Кокс.

Дженнифер Энистон недавно вызвала слухи о воссоединении "Друзей", заявив, что она "работает над чем-то" со своими коллегами по съемочной группе.

Изначально среди фанатов возникли предположения о том, что продолжение легендарного сериала действительно может случится, так как Энистон поделилась милой фотографией всех шести главных героев сериала. Напомним, что Дженнифер Энистон только недавно завела аккаунт в Instagram и этот фотоснимок стал первым постом, которым поделилась актриса.

Напомним, что Дженнифер Энистон спрашивали о продолжении сериала "Друзья" в нескольких интервью. В том числе, ее попросили рассказать о том, что могло случиться с Рэйчел и Россом после событий финала "Друзья".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@courteneycoxofficial) 7 Ноя 2019 в 3:16 PST

Дженнифер Энистон также недавно поделилась подробностями о разнице в оплате труда актеров и рассказала, что была огорчена тем, что некоторым звездам платят больше, нежели другим.

"Дело не в том, что женщинам платят столько же, сколько мужчинам - некоторым женщинам платят больше", - сказала она. "Дело было в том, что" мы выполняем одинаковую работу, и мы все заслуживаем одинаковой компенсации". Я бы не чувствовал себя хорошо, когда буду работать, зная, что кто-то получает одно, а я получаю больше".