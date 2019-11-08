Скачать
Пятница, 08.11.2019
ООС: Разведение сил сорвала вражеская сторона
ООС: Разведение сил сорвала вражеская сторона
Без льгот и субсидий: украинцы получат новые платежки
Без льгот и субсидий: украинцы получат новые платежки
Самые известные братья-футболисты (Фото)
Самые известные братья-футболисты (Фото)
ВИЧ: ученые сделали важное заявление
ВИЧ: ученые сделали важное заявление

Снова замуж?: Слава Каминская засветила кольцо на безымянном пальце

Снова замуж?: Слава Каминская засветила кольцо на безымянном пальце
14:56 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Поклонники подозревают, что Слава с новым избранником решили узаконить свои отношения.

Участница украинской группы "НеАнгелы" подогрела интерес поклонников к своей личной жизни. Певица опубликовала в сети провокационное фото. Главная деталь фотографии – кольцо на безымянном пальце. Оно очень напоминает обручальное кольцо.

Слава Каминская развелась со своим мужем Неожиданно: Слава Каминская разводится с мужем Эдгаром – пластическим хирургом Эдгаром Каминским – в июле этого года. Супруги воспитывали двоих детей. Инициатором разрыва брака стал Эдгар. Причиной расставания пара назвала то, что они начали отдаляться друг от друга, исчезло любопытство к жизни своего партнера.

Вскоре после развода Слава Каминская рассказала, что она не одинока, но имя избранника раскрывать не стала. Она уверена, что счастье любит тишину. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Иногда мне кажется , что я Ванга Могу предсказать тему обсуждения ПиСи: Одесса , мы вас ждём :) @tropicpic

Публикация от Babaslavka (@babaslavka)

Однако такие заявления певицы только возбудили интерес поклонников к ее личной жизни. На днях она опубликовала в Инстаграме фото с провокационной подписью.

Селфи, которое мы заслужили: Кортни Кокс опубликовала милое фото с Мэтью Перри (Фото)

Иногда мне кажется, что я Ванга. Могу предугадать тему обсуждения, – написала Слава Каминская.

Таким образом звезда намекнула на кольцо на безымянном пальце правой руки. 

Если рядом со мной будет мужчина, который не будет мне подходить, то будет и пятый, и шестой, – так прокомментировала возможность бракосочетания Слава Каминская ранее.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Свадьба, Замужество, Кольцо, Певица, Артистка, Слава Каминская.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Основные симптомы гормонального дисбаланса, которые встречаются чаще, чем обычно
02 Итоги дня 7 ноября: Зеленский за рулем Tesla и взрыв в Киеве
03 "Температурные качели" и туман: синоптики дали прогноз на выходные
04 Решение конфликта на Донбассе: в "Голосе" рассказали о "варианте, о котором не говорят вслух"
05 Ночное голосование Бундестага по "Северному потоку - 2": итоги
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Будем прощаться: Зеленский дал министрам время до конца года
Зеленский дал министрам время до конца года
Украинцы написали диктант национального единства: видео и текст
Украинцы написали диктант национального единства: видео и текст
Настоящая революция: в США испытывают прорывную терапию против рака
В США испытывают прорывную терапию против рака
Снова замуж?: Слава Каминская засветила кольцо на безымянном пальце
Снова замуж?: Слава Каминская засветила кольцо на безымянном пальце
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь