Снова замуж?: Слава Каминская засветила кольцо на безымянном пальце

Новости шоу бизнеса:Поклонники подозревают, что Слава с новым избранником решили узаконить свои отношения.

Участница украинской группы "НеАнгелы" подогрела интерес поклонников к своей личной жизни. Певица опубликовала в сети провокационное фото. Главная деталь фотографии – кольцо на безымянном пальце. Оно очень напоминает обручальное кольцо.

Слава Каминская развелась со своим мужем Неожиданно: Слава Каминская разводится с мужем Эдгаром – пластическим хирургом Эдгаром Каминским – в июле этого года. Супруги воспитывали двоих детей. Инициатором разрыва брака стал Эдгар. Причиной расставания пара назвала то, что они начали отдаляться друг от друга, исчезло любопытство к жизни своего партнера.

Вскоре после развода Слава Каминская рассказала, что она не одинока, но имя избранника раскрывать не стала. Она уверена, что счастье любит тишину.

Однако такие заявления певицы только возбудили интерес поклонников к ее личной жизни. На днях она опубликовала в Инстаграме фото с провокационной подписью.

Иногда мне кажется, что я Ванга. Могу предугадать тему обсуждения, – написала Слава Каминская.

Таким образом звезда намекнула на кольцо на безымянном пальце правой руки.

Если рядом со мной будет мужчина, который не будет мне подходить, то будет и пятый, и шестой, – так прокомментировала возможность бракосочетания Слава Каминская ранее.