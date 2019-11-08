Снова замуж?: Слава Каминская засветила кольцо на безымянном пальце

Участница украинской группы "НеАнгелы" подогрела интерес поклонников к своей личной жизни. Певица опубликовала в сети провокационное фото. Главная деталь фотографии – кольцо на безымянном пальце. Оно очень напоминает обручальное кольцо.
Слава Каминская развелась со своим мужем Неожиданно: Слава Каминская разводится с мужем Эдгаром – пластическим хирургом Эдгаром Каминским – в июле этого года. Супруги воспитывали двоих детей. Инициатором разрыва брака стал Эдгар. Причиной расставания пара назвала то, что они начали отдаляться друг от друга, исчезло любопытство к жизни своего партнера.
Вскоре после развода Слава Каминская рассказала, что она не одинока, но имя избранника раскрывать не стала. Она уверена, что счастье любит тишину.
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Иногда мне кажется , что я Ванга Могу предсказать тему обсуждения ПиСи: Одесса , мы вас ждём :) @tropicpic
Однако такие заявления певицы только возбудили интерес поклонников к ее личной жизни. На днях она опубликовала в Инстаграме фото с провокационной подписью.
Иногда мне кажется, что я Ванга. Могу предугадать тему обсуждения, – написала Слава Каминская.
Таким образом звезда намекнула на кольцо на безымянном пальце правой руки.
Если рядом со мной будет мужчина, который не будет мне подходить, то будет и пятый, и шестой, – так прокомментировала возможность бракосочетания Слава Каминская ранее.