Кортни решила уйти из известного реалити-шоу "Семейство Кардашян" (Фото)

Новости шоу бизнеса:Кортни Кардашян решила уйти из известного реалити-шоу "Семейство Кардашян", которое принесло мировую славу членам семьи Кардашян-Дженнер.

Об этом старшая сестра семейства Кардашян-Дженнер Кортни заявила в интервью изданию Entertainment Tonight. По ее словам, она хочет больше времени проводить с детьми. Но, как интригует дочь Крис Дженнер, она может вернется в следующем, 18 сезоне.

"У всех есть свои приоритеты. Я хочу вспомнить о своих детях и удивительных людей, живя полноценной жизнью. Я просто решила проводить больше времени с детьми, вкладывать в них больше сил и быть мамой. Но я не прощаюсь", – сообщила Кортни.

Добавим, Кортни воспитывает троих детей от экс-возлюбленного Скотта Дисика: 10-летнего Мейсона, 7-летнюю Пенелопу и 5-летнего Рейна. Пара разошлась после новостей о многочисленных изменах мужа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) 22 Ноя 2018 в 2:33 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) 31 Окт 2018 в 4:53 PDT

Клои и Ким Кардашян решили прокомментировать решение Кортни уйти из семейного реалити-шоу, которое в 2007 году создала звездная мама Крис Дженнер и приучила всех членов своей семьи к жизни напоказ.

По мнению Клои, ее старшая сестра скоро вернется в проект, добавив, что Кортни хочет создать собственное телешоу.

"Мы ее любим и будем за ней скучать. Что бы она не решила, в нашей семье люди постоянно то приходят, то уходят. Это как дверь, которая вращается. Кортни может уйти на этой неделе, но она вернется. Они все возвращаются", – отметила Клои.