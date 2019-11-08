Скачать
Пятница, 08.11.2019
Зеленский предложил Джеку Ма рассмотреть возможность открытия R&D-центра в Украине
Зеленский предложил Джеку Ма рассмотреть возможность открытия R&D-центра в Украине
"Это полная победа": Зеркаль о решении Международного суда ООН
"Это полная победа": Зеркаль о решении Международного суда ООН
Шевченко довызвал в сборную Украины форварда Динамо
Шевченко довызвал в сборную Украины форварда Динамо
Стивен Кинг поделился впечатлением от фильма "Доктор Сон" (Видео)
Стивен Кинг поделился впечатлением от фильма "Доктор Сон" (Видео)

Кортни решила уйти из известного реалити-шоу "Семейство Кардашян" (Фото)

Кортни решила уйти из известного реалити-шоу "Семейство Кардашян" (Фото)
20:16 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Кортни Кардашян решила уйти из известного реалити-шоу "Семейство Кардашян", которое принесло мировую славу членам семьи Кардашян-Дженнер.

Об этом старшая сестра семейства Кардашян-Дженнер Кортни заявила в интервью изданию Entertainment Tonight. По ее словам, она хочет больше времени проводить с детьми. Но, как интригует дочь Крис Дженнер, она может вернется в следующем, 18 сезоне.

"У всех есть свои приоритеты. Я хочу вспомнить о своих детях и удивительных людей, живя полноценной жизнью. Я просто решила проводить больше времени с детьми, вкладывать в них больше сил и быть мамой. Но я не прощаюсь", – сообщила Кортни. 

Добавим, Кортни воспитывает троих детей от экс-возлюбленного Скотта Дисика: 10-летнего Мейсона, 7-летнюю Пенелопу и 5-летнего Рейна. Пара разошлась после новостей о многочисленных изменах мужа.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Kourtney Kardashian (@kourtneykardash)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Kourtney Kardashian (@kourtneykardash)

Клои и Ким Кардашян решили прокомментировать решение Кортни уйти из семейного реалити-шоу, которое в 2007 году создала звездная мама Крис Дженнер и приучила всех членов своей семьи к жизни напоказ.

Канье Уэст планирует сменить свое имя на Миллиардер-христианин-гений Канье Уэст

По мнению Клои, ее старшая сестра скоро вернется в проект, добавив, что Кортни хочет создать собственное телешоу.

"Мы ее любим и будем за ней скучать. Что бы она не решила, в нашей семье люди постоянно то приходят, то уходят. Это как дверь, которая вращается. Кортни может уйти на этой неделе, но она вернется. Они все возвращаются", – отметила Клои.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ребенок, Отдых, Канье Уэст, Знаменитости, Ким Кардашьян, Звезды, Знаменитость, Кортни, Известные личности, Свецкая львица, Канье Уэста, Семейство Кардашян, Кардашян-Дженнер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Основные симптомы гормонального дисбаланса, которые встречаются чаще, чем обычно
02 Без льгот и субсидий: украинцы получат новые платежки
03 Итоги дня 7 ноября: Зеленский за рулем Tesla и взрыв в Киеве
04 Йодная сетка: в каких случаях она помогает
05 "Температурные качели" и туман: синоптики дали прогноз на выходные
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Гончарук рассказал, в чем секрет экономического роста Украины
Гончарук рассказал, в чем секрет экономического роста Украины
Украинцы написали диктант национального единства: видео и текст
Украинцы написали диктант национального единства: видео и текст
Настоящая революция: в США испытывают прорывную терапию против рака
В США испытывают прорывную терапию против рака
Кортни решила уйти из известного реалити-шоу &quot;Семейство Кардашян&quot; (Фото)
Кортни решила уйти из известного реалити-шоу "Семейство Кардашян" (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь