Вещи солиста The Prodigy пошли с молотка: сумма выручки

Новости шоу бизнеса:Вещи погибшего вокалиста The Prodigy Кита Флинта уже продали.

Личные вещи Кита Флинта, который покончил жизнь самоубийством в марте 2019 года, продали. Немало поклонников группы The Prodigy приняли участие в анонсированном аукционе, поэтому за все лоты родственники сумели получить почти 450 тысяч долларов.

Аукцион состоялся 7 ноября в британском Кембридже. Родственники погибшего Кита Флинта передали представителям Cheffins Fine Art около 170 вещей, принадлежавших солисту The Prodigy. Среди них – одежда и украшения, в которых артист выступал на концертах и фестивалях, раритетная мебель, которую Кит самостоятельно подбирал для своего дома, и даже музыкальные награды.

Особое внимание сторонников The Prodigy привлекла кровать Кита Флинта, которую также выставили на продажу. Дубовое изделие было ручной работы и имело лестницы и стальную готическую отделки. Несколько человек посоревновались за покупку этой кровати, однако приобрести ее удалось европейскому меломану за 10,8 тысяч долларов.

Украшения солиста группы The Prodigy также привлекли немалое внимание на аукционе. Все потому, что среди лотов был знаменитый серебряный пирсинг, который можно увидеть во многих клипах и интервью Кита Флинта.

Однако наибольшую сумму сторонники артиста отдали за три награды MTV. Статуэтки, о которых мечтают тысячи певцов, купили за более чем 20 тысяч долларов.

Еще в середине октября 2019 года журналисты сообщали, что родственники погибшего Кита Флинта выставили на продажу его вещи. Такое решение было вынужденным, ведь артист оставил после своей смерти много долгов и неуплаченные налоги на сумму 8 миллионов долларов. До самоубийства солист The Prodigy планировал продать свой паб The Leather Bottle и имение в Великобритании. Заведение было не выгодным, поэтому знакомые Кита Флинта не понимали, почему он несколько лет пытался спасти свой бизнес, который принес ему долг в 600 тысяч долларов.