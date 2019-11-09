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Шэрон Стоун повторила соблазнительную сцену из "Основного инстинкта" (Видео)

Шэрон Стоун повторила соблазнительную сцену из "Основного инстинкта" (Видео)
11:06 Сегодня Телеграф showdream.org

Новости шоу бизнеса:Шэрон Стоун получила награду "Женщина года" от журнала GQ.

Актриса Шэрон Стоун на премии журнала GQ "Женщина года" в Берлине повторила знаменитую сцену из фильма "Основной инстинкт" (1992).

61-летняя кинодива также прочитала мотивирующую речь о том, что главное в жизни каждого — это быть самим собой.

Она добавила, что знаменитая сцена изменила всю её жизнь.

У нас есть полное право быть сильными в любой форме сексуальности, которую мы выбираем, и никому не позволено отнимать это у нас, — сказала Стоун.

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Издание Daily Mail сообщает, что на торжественной церемонии присутствовал 19-летний сын актрисы.

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Все по теме:

Шэрон Стоун, Знаменитости, Актриса, Звезды, Голливудская актриса, Основной инстинкт.
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