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Американская модель погрела свои булочки на Бали (Фото)

Американская модель погрела свои булочки на Бали (Фото)
12:36 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Оливия Калпо в откровенном мятном бикини позагорала на Бали.

27-летняя Оливия Калпо умеет показывать фигуру с правильных ракурсов.

Сейчас американская модель отдыхает на Бали, откуда демонстрирует свои яркие курортные образы.

Звезда опубликовала серию эффектных снимков на фоне бассейна и зеленеющих пальм.

На Оливии надето откровенное бикини мятного цвета, которое подчеркивает ее "бесконечные" стройные ноги, покрытые равномерным бронзовым загаром, и тонкую талию.

 
 
 
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Last morning in Bali plus me scaling the side of a small building to find the best light #allinadayswork #dontdropthefood #interesting

Допис, поширений Olivia Culpo (@oliviaculpo)

Верхняя часть купальника с круглым вырезом акцентировала внимание на пышной груди модели.

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Калпо дополнила расслабленный look золотой цепочкой и элегантным ожерельем.

"Пробую разные стороны здания, чтобы найти лучший свет", — призналась Оливия в Instagram, намекая на "закулисье" фотосессии.

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Все по теме:

Модель, Знаменитости, Звезды, Оливия Калпо, Американская модель.
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