Американская модель погрела свои булочки на Бали (Фото)

27-летняя Оливия Калпо умеет показывать фигуру с правильных ракурсов.
Сейчас американская модель отдыхает на Бали, откуда демонстрирует свои яркие курортные образы.
Звезда опубликовала серию эффектных снимков на фоне бассейна и зеленеющих пальм.
На Оливии надето откровенное бикини мятного цвета, которое подчеркивает ее "бесконечные" стройные ноги, покрытые равномерным бронзовым загаром, и тонкую талию.
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Last morning in Bali plus me scaling the side of a small building to find the best light #allinadayswork #dontdropthefood #interesting
Верхняя часть купальника с круглым вырезом акцентировала внимание на пышной груди модели.
Калпо дополнила расслабленный look золотой цепочкой и элегантным ожерельем.
"Пробую разные стороны здания, чтобы найти лучший свет", — призналась Оливия в Instagram, намекая на "закулисье" фотосессии.