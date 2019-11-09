Скачать
Суббота, 09.11.2019
ЕБРР: Спешка в земельной реформе неуместна
ЕБРР: Спешка в земельной реформе неуместна
Как проходит разведение сил в Петровском: фото и видео
Как проходит разведение сил в Петровском: фото и видео
Украинские футболисты поздравили с Днем украинской письменности и языка (Видео)
"Любіть Україну": футболисты поздравили с праздником (Видео)
Помнят свои корни: звезды Голливуда, которые говорят на украинском языке
Помнят свои корни: звезды Голливуда, которые говорят на украинском языке

В свои 53 еще ого-го: Холли Берри показала снимок из спортзала (Фото)

В свои 53 еще ого-го: Холли Берри показала снимок из спортзала (Фото)
14:33 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Актриса Холли Берри ошеломила безупречным прессом после тренировки фото.

Голливудская звезда Холли Берри в 53 года с легкостью может похвастаться идеальной фигурой. В сети актриса часто дает советы своим поклонникам, как изменить свою фигуру благодаря правильному питанию и тренировкам. А на днях знаменитая американка ошеломила всех снимком в спортзале.

Холли Берри устроила на официальной Инстаграм-странице так называемую фитнес-пятницу. В конце рабочей недели актриса предлагает фанатам присоединиться к ее тренировкам и повторить упражнения, которые советуют ее тренеры. 8 ноября Холли Берри занималась в спортзале под контролем Мубарака Малика, который довел пресс знаменитости до безупречной рельефности.

Известно, что актриса усиленно тренируется для съемок в новом фильме под названием Bruised, что в переводе означает "в синяках". Пока что авторы киноленты не рассекречивают деталей сюжета, однако известно, что главную роль сыграет именно Холли Берри. В сети она показала, насколько готова к съемкам, продемонстрировав идеальный накачанный пресс.

"Нет ничего лучше, чем поставить цель и достичь ее. Одна из моих целей – подготовка к съемкам Bruised. Рельефный пресс? Я наконец получила его. Друзья, ставьте свою планку! Какова ваша цель в фитнесе? Поднимайте планку выше. Работа будет нелегкой, но результат стоит каждой потраченной секунды", – с восторгом поделилась Холли Берри.

Американская модель погрела свои булочки на Бали (Фото)

Холли Берри – не единственная голливудская красавица, которая перед съемками приводила свое тело в безупречную форму. Перед создания фильма "Мошенницы с Уолл-Стрит" Дженнифер Лопес ежедневно проводила время в спортзале.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Холли Берри, Знаменитости, Актриса, Звезды, Американская актриса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 От такой красоты перехватывает дыхание: труднодоступные места на планете (Фото)
02 В Кабмине рассказали, когда пересчитают пенсии
03 На дне Балтики обнаружен линкор XVII века
04 Не секрет, что я мешаю: Кличко рассказал, кто ведет против него политическую борьбу
05 Как избавиться от храпа быстро и навсегда: несколько простых совета
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Глава Еврокомиссии: ЕС должен начать учить язык силы
Глава Еврокомиссии: ЕС должен начать учить язык силы
Сегодня отмечают День украинской письменности и языка
Сегодня отмечают День украинской письменности и языка
В Москве прокомментировали отвод войск на Донбассе
В Москве прокомментировали отвод войск на Донбассе
Почему так и не вышел отдельный от &quot;Мстителей&quot; фильм &quot;Соколиный глаз&quot;
Почему так и не вышел отдельный от "Мстителей" фильм "Соколиный глаз"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь