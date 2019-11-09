В свои 53 еще ого-го: Холли Берри показала снимок из спортзала (Фото)

Голливудская звезда Холли Берри в 53 года с легкостью может похвастаться идеальной фигурой. В сети актриса часто дает советы своим поклонникам, как изменить свою фигуру благодаря правильному питанию и тренировкам. А на днях знаменитая американка ошеломила всех снимком в спортзале.
Холли Берри устроила на официальной Инстаграм-странице так называемую фитнес-пятницу. В конце рабочей недели актриса предлагает фанатам присоединиться к ее тренировкам и повторить упражнения, которые советуют ее тренеры. 8 ноября Холли Берри занималась в спортзале под контролем Мубарака Малика, который довел пресс знаменитости до безупречной рельефности.
Известно, что актриса усиленно тренируется для съемок в новом фильме под названием Bruised, что в переводе означает "в синяках". Пока что авторы киноленты не рассекречивают деталей сюжета, однако известно, что главную роль сыграет именно Холли Берри. В сети она показала, насколько готова к съемкам, продемонстрировав идеальный накачанный пресс.
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Happy #FitnessFriday, everyone! There’s no better feeling than setting a goal and smashing it. One of my goals for #BruisedTheMovie? Ripped Abs - and today? I finally got them, and it feels unbelievable! This #FitnessFriday, I encourage you guys to set your bar. What is your fitness goal? Set the BAR higher than you think, share your goal in the comments and HOLD yourself to it. The work won’t be easy, but that pay off? Worth every damn second. In the meantime, head to stories for my #BruisedTheMovie workout, courtesy of my performance coach @mubarakmalik, aka "Bar" and put that inner-warrior to the test! Happy Friday!
"Нет ничего лучше, чем поставить цель и достичь ее. Одна из моих целей – подготовка к съемкам Bruised. Рельефный пресс? Я наконец получила его. Друзья, ставьте свою планку! Какова ваша цель в фитнесе? Поднимайте планку выше. Работа будет нелегкой, но результат стоит каждой потраченной секунды", – с восторгом поделилась Холли Берри.
Холли Берри – не единственная голливудская красавица, которая перед съемками приводила свое тело в безупречную форму. Перед создания фильма "Мошенницы с Уолл-Стрит" Дженнифер Лопес ежедневно проводила время в спортзале.