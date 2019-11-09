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Суббота, 09.11.2019
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"Итак, вот он я": Уилл Смит иронично прокомментировал свой поход на колоноскопию (Видео)

"Итак, вот он я": Уилл Смит иронично прокомментировал свой поход на колоноскопию (Видео)
16:48 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Голливудский актер выложил ироничное видео на своей странице.

Американская знаменитость Уилл Смит любит побаловать своих поклонников не только участием в съемках культовых блокбастеров, но и курьезными фотографиями и видео из личной жизни.

На днях актер опубликовал на своей официальной странице в Instagram забавный ролик, который уже набрал более 4 миллионов просмотров.

На кадрах видно, как Уилл Смит готовится к неприятной, но такой необходимой медицинской процедуре как колоноскопия. Голливудская звезда не постеснялся показать интимную часть своего тела, но перед этим хорошенько его заретушировал дабы не пугать особо впечатлительную публику.

 
 
 
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They said you can’t get to 50 million followers on IG without showing your butt. So here I am, gettin’ a colonoscopy for the clout ;-) link in bio for the vid

Публикация от Will Smith (@willsmith)

"Они говорят, что нельзя получить 50 миллионов подписчиков, если не показать себя голым", - шутливо прокомментировал ролик американский актер.

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Таким образом Уилл Смит очередной раз подчеркнул, что каждый человек должен заботится о своем теле и здоровье, а также не боятся проходить необходимые медпроцедуры, какими бы они не были.

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Уилл Смит, Колоноскопия, Американский актер.
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