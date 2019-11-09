"Итак, вот он я": Уилл Смит иронично прокомментировал свой поход на колоноскопию (Видео)

Новости шоу бизнеса:Голливудский актер выложил ироничное видео на своей странице.

Американская знаменитость Уилл Смит любит побаловать своих поклонников не только участием в съемках культовых блокбастеров, но и курьезными фотографиями и видео из личной жизни.

На днях актер опубликовал на своей официальной странице в Instagram забавный ролик, который уже набрал более 4 миллионов просмотров.

На кадрах видно, как Уилл Смит готовится к неприятной, но такой необходимой медицинской процедуре как колоноскопия. Голливудская звезда не постеснялся показать интимную часть своего тела, но перед этим хорошенько его заретушировал дабы не пугать особо впечатлительную публику.

"Они говорят, что нельзя получить 50 миллионов подписчиков, если не показать себя голым", - шутливо прокомментировал ролик американский актер.

Таким образом Уилл Смит очередной раз подчеркнул, что каждый человек должен заботится о своем теле и здоровье, а также не боятся проходить необходимые медпроцедуры, какими бы они не были.