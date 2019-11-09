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Суббота, 09.11.2019
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В туфлях из переработанных бутылок: Иванка Трамп на новой встрече в Марокко (Фото)

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В туфлях из переработанных бутылок: Иванка Трамп на новой встрече в Марокко (Фото)
18:47 Сегодня Телеграф showdream.org

Новости шоу бизнеса:Популярная американка поддерживает экологические инициативы и несет их в массы.

Последние несколько лет модные бренды делают ставку на осознанность и устойчивость в своем развитии: от простых шагов в виде отказа от натурального меха и использования органического хлопка до более изощренных - вроде создания целых коллекций из океанического мусора.

Так, во время визита в Марокко она посетила оливковую плантацию и завод в черных туфлях на плоском ходу бренда Rothy's. Помимо демократичной ценовой политики (стоимость пары - 145 долларов), бренд отличает экоподход к окружающей среде.

Обувь производится из переработанных пластиковых бутылок. Таким образом компании уже удалось утилизировать 41 миллион бутылок. Остается надеяться, что Иванка не расстанется с туфлями после того, как наденет их один раз.

В Марокко Иванка уже встретилась с королем Мохаммедом VI и его сестрой Лаллой Мерьем, которая служит в роли первой леди страны после расставания монарха с супругой Лаллой Сальмой. Впечатлениями от знакомства с королевской семьей Иванка поделилась в Twitter: "Сегодня мне выпала честь поговорить с Его Величеством королем Мухаммедом VI и поблагодарить его за любезное гостеприимство, оказанное нашей делегации. США высоко ценит давние двусторонние отношения между нашими странами. Его Величество и я обсудили значимые правовые реформы для продвижения гендерного равенства в Марокко".

Встречая Иванку в аэропорту, принцесса Лалла Мерьем подарила ей молоко и финики, следуя марокканской традиции. А затем они вместе выпили по чашке чая.

Иванка Трамп поразила удивительным нарядом в Марокко (Фото)

Вечером принцесса устроила для Иванки ужин в Королевском дворце Рабата, где присутствовали высокопоставленные лица страны. Далее Иванка планирует отправиться в Касабланку, где у нее также запланированы встречи.

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Марокко, Иванка Трамп, Новый Наряд.
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