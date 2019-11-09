Сергей Притула высказался о скандальном заявлении Молочного про "фашистский Киев"

Новости шоу бизнеса:Украинский шоумен и ведущий продолжил тему скандального сообщению его экс-коллеги по "Файна Юкрайна".

В сети Сергей Притула рассказал, как живет "фашистский Киев". Мужчина предложил подписчикам его фейсбук-блога историю о пенсионерке, которая является ярой поклонницей СССР.

По сюжету сообщения, женщина посетила супермаркет и из-за советской символики стала жертвой киевских фашистов. Таким образом телеведущий с юмором показал жизнь в столице Украины глазами его экс-коллеги.

"Старушка, с орденом Ленина поверх выцветшего пальто с каракулевым воротничком, стояла на кассе продуктового магазина "Ева Б". Ее окружила толпа молодых людей, такая плотная, что сразу и не понять, сколько их было: 14 может и все 88... Сквозь витрины с улицы за всем наблюдали аккуратно зачесанные "в сторону" светловолосые подростки в рубашках и шортиках. В переходе станции метро "Театральная" пенсионеры танцевали под мелодии Вагнера... с каштанов медленно опадали коричневые листья. Шла осень 2019 года. Киев жил своей обычной жизнью!" – написал Сергей Притула, высмеяв скандальное заявление о фашизме.

Что известно о заявлении Андрея Молочного?

7 ноября во всех украинских СМИ появилось резонансное заявление актера Андрея Молочного. Обращение к сторонникам он начал с упоминания о Киевской наступательной операции между Красной Армией и вермахтом, во время которой была освобождена столица. Военных нацистской Германии Молочный сравнил с современными жителями Киева, которые, по его убеждению, уже 5 лет "ходят толпами в городе".

"Еще пять лет назад я не писал об этом, не преподавал такие посты. Ведь еще пять лет назад я даже и подумать не мог, что по Киеву толпами ходить фашисты. Я даже представить себе не мог, что будут оскверняться памятники героям Великой Отечественной войны. Что будут сносить памятники Жукову и Ватутину", – говорилось в одиозном заявлении.

Кроме этого, Андрей Молочный утверждает, что в День Победы молодежь оскорбляет ветеранов, а украинская полиция способствует этому, заставляя "даже детей снимать пилотки с красными звездами".

Посмотреть эту публикацию в Instagram В школе, на доске почёта)) #нафото#какойто#мальчик#школа#отличник#молодец#втихомомуте#черти#водятся#кто#его#знает#андреймолочный#камеди#дуэтименичехова#камедиклаб Публикация от А.С. Молочный (@molochnyi) 27 Дек 2015 в 2:47 PST

На такие заявления экс-коллеги отреагировал Сергей Притула. С Андреем Молочным они участвовали в создании телепроекта "Файна Юкрайна" и Comedy Club Ukraine. На слова актера Сергей Притула написал рифмованные строки (приведены с учетом авторского стиля):

Коли від мене ти пішла, я горько плакав.

Обидва локтя іскусав, пропив ларьочки гриль.

На пост твій в інстаграмі я натрапив...

Заплакав ще раз і зламав костиль!

В сети многие стали на защиту Андрея Молочного, однако большинство осудили его за такое заявление.