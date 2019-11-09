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Сергей Притула высказался о скандальном заявлении Молочного про "фашистский Киев"

Сергей Притула высказался о скандальном заявлении Молочного про "фашистский Киев"
19:33 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Украинский шоумен и ведущий продолжил тему скандального сообщению его экс-коллеги по "Файна Юкрайна".

В сети Сергей Притула рассказал, как живет "фашистский Киев". Мужчина предложил подписчикам его фейсбук-блога историю о пенсионерке, которая является ярой поклонницей СССР.

По сюжету сообщения, женщина посетила супермаркет и из-за советской символики стала жертвой киевских фашистов. Таким образом телеведущий с юмором показал жизнь в столице Украины глазами его экс-коллеги.

"Старушка, с орденом Ленина поверх выцветшего пальто с каракулевым воротничком, стояла на кассе продуктового магазина "Ева Б". Ее окружила толпа молодых людей, такая плотная, что сразу и не понять, сколько их было: 14 может и все 88... Сквозь витрины с улицы за всем наблюдали аккуратно зачесанные "в сторону" светловолосые подростки в рубашках и шортиках. В переходе станции метро "Театральная" пенсионеры танцевали под мелодии Вагнера... с каштанов медленно опадали коричневые листья. Шла осень 2019 года. Киев жил своей обычной жизнью!" – написал Сергей Притула, высмеяв скандальное заявление о фашизме.

Что известно о заявлении Андрея Молочного?

7 ноября во всех украинских СМИ появилось резонансное заявление актера Андрея Молочного. Обращение к сторонникам он начал с упоминания о Киевской наступательной операции между Красной Армией и вермахтом, во время которой была освобождена столица. Военных нацистской Германии Молочный сравнил с современными жителями Киева, которые, по его убеждению, уже 5 лет "ходят толпами в городе".

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"Еще пять лет назад я не писал об этом, не преподавал такие посты. Ведь еще пять лет назад я даже и подумать не мог, что по Киеву толпами ходить фашисты. Я даже представить себе не мог, что будут оскверняться памятники героям Великой Отечественной войны. Что будут сносить памятники Жукову и Ватутину", – говорилось в одиозном заявлении.

 
 
 
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Здравствуйте соотечественники! 6 ноября 1943 года, войска 1-го Украинского фронта (генерал армии Н.Ф. Ватутин) в ходе Киевской наступательной операции освободили от фашистских оккупантов столицу Украины г. Киев. Почему для меня это событие стало важным, приобрело очень ценное значение? Ведь ещё пять лет назад, я не писал об этом, не выкладывал такие посты. Ведь ещё пять лет назад я даже и подумать не мог, что по Киеву толпами будут ходить фашисты. Я даже представить себе не мог, что будут оскверняться памятники героям Великой Отечественной Войны. Что будут сносить памятники Жукову и Ватутину. Что на День Победы 9-го мая молодежь будет оскорблять ветеранов, а сотрудники полиции не только не будут пресекать такие действия, а сами будут способствовать этому, заставлять ветеранов и даже детей снимать пилотки с красными звёздами. Что будет война, и будут гибнуть много людей, наших людей! Старики, женщины и дети, наши дети! Я много чего не мог себе представить, и даже сейчас перечитывая написанное я не могу поверить, что это происходит в действительности, мне кажется, что это кошмарный сон, затянувшийся на долгие годы... Это не сон. Это боль, это рваная рана на сердце. Но есть надежда, есть надежда, что как и семьдесят шесть лет назад Киев будет очищен от фашисткой нечисти, от нелюдей, которые хотят чтобы мы предали память наших великих предков, предали Родину, предали себя и предали своих детей. Ничего у вас гады не получится. Теперь за эту память я зубами держаться буду. Буду держаться по многим причинам, и ещё потому, что в составе 1-го Украинского фронта, под командованием Николая Фёдоровича Ватутина и Георгия Константиновича Жукова, прошёл всю войну и погиб в апреле сорок пятого года мой прадед Пётр Андреевич Молочный. И это моя ценность. Буду помнить и чтить я, значит будут помнить и чтить мои дети, а значит великий подвиг и победа нашего народа, наших предков - бессмертны. С праздником! Ура!

Публикация от А.С. Молочный (@molochnyi)

Кроме этого, Андрей Молочный утверждает, что в День Победы молодежь оскорбляет ветеранов, а украинская полиция способствует этому, заставляя "даже детей снимать пилотки с красными звездами".

На такие заявления экс-коллеги отреагировал Сергей Притула. С Андреем Молочным они участвовали в создании телепроекта "Файна Юкрайна" и Comedy Club Ukraine. На слова актера Сергей Притула написал рифмованные строки (приведены с учетом авторского стиля):

Коли від мене ти пішла, я горько плакав.

Обидва локтя іскусав, пропив ларьочки гриль.

На пост твій в інстаграмі я натрапив...

Заплакав ще раз і зламав костиль!

В сети многие стали на защиту Андрея Молочного, однако большинство осудили его за такое заявление.

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Сергей Притула, Файна Юкрайна, Андрей Молочный, Фашистский Киев.
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