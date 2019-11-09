"Я разрыдалась": Дженнифер Лоуренс рассказала о подготовке к девичнику

Новости шоу бизнеса:Планируя роспись, которая состоялась 19 октября в Ньюпорте, штат Род-Айленд, 29-летняя Дженнифер решила обойтись без традиционного девичника.

По мере приближения дня "X" ей стало казаться, что она напрасно лишает себя дополнительного праздника.

Дойдя до состояния, в котором именно сюрприз подруг начал казаться гвоздем всей свадебной программы, Дженнифер выбрала ближайшую свободную дату, составила список приглашенных и начала обзвон.

"Моих приятельниц нельзя предупреждать в последний момент, - рассказала Лоуренс, которая тесно общается с Адель, Эммой Стоун, Кэмерон Диас и Эшли Олсен. - Оказалось, все в разъездах, и на вечеринку сможет прийти только одна гостья. Очень типично не осознавать, как сильно ты чего-то хочешь, ровно до того момента, когда понимаешь, что не можешь это получить. Я разрыдалась".

Дженнифер плакала и не могла остановиться, особенно когда на всхлипы прибежал жених - 34-летний галерист Кук Марони. Как только актриса его увидела, она вспомнила, что вскоре после свадьбы ей придется отправиться на съемки в другой город, и принялась жалеть себя с удвоенной силой.

Inside Jennifer Lawrence, Cooke Maroney’s Honeymoon in Indonesia https://t.co/9HbhXDHepa pic.twitter.com/6INPpob3e6 — Super Wealth Training (@vipapplestore) November 6, 2019

"Я говорила Куку, что поеду в Новый Орлеан, где полно призраков, - признавалась Лоуренс. - А его не будет рядом, и никто меня от них не спасет. Кук сказал, что не видит связи между девичником и привидениями, но обещал помочь, чем сможет. Я попросила принести мне пива".

Средство оказалось действенным. Дженнифер успокоилась, перенесла пати на другой день и понемногу поверила, что как-нибудь разберется с новоорлеанскими фантомами.