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Анна Седокова по-новому спела свой хит (Видео)

Анна Седокова по-новому спела свой хит (Видео)
11:02 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Анна Седокова спела для своего молодого бойфренда и пригласила фанатов на баскетбол.

Известная украинская певица Анна Седокова порадовала своих подписчиков новым видео и необычным исполнением своего последнего хита.

Так на своей странице в Instagram, Седокова разместила смешное видео, где в кадр попал и ее молодой возлюбленный - баскетболист Янис Тиммой.

"Вы приходите на баскетбол. Полюбив баскетболиста, я искренне влюбилась в этот вид спорта. Во-первых, самые крутые парни там. Средний рост - 2 метра и атлетическое телосложение. Постоянно что-то происходит, очки и броски. Если в футболе или хоккее интересно, когда забивают 3-4 мяча, то в баскетболе их минимум 60, в одно кольцо. Сидишь ближе и все видишь, чувствуешь игру. Правда, круто! Давайте как Янис выздоровеет (у спортсмена травма руки, - ред.), я приглашу кого-то со мной на игру? Только нужно нам вместе выбрать, кого. Принимаю предложения. P.S. Великий пиарщик, забыла рассказать вам о своём творчестве. Песня #Алыегубы Поет Анна Седокова. Надеюсь, вы ее слышали", - подписала Седокова.

 
 
 
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БУДУТ Спасибо за ваши письма с поддержкой! Все будет хорошо, вылечимся. Рука будет у Яниса как новенькая .) А вы приходите на баскетбол Полюбив баскетболиста, я искренне влюбилась в этот вид спорта. Во-первых, самые крутые парни там Средний рост - 2 метра и атлетическое телосложение. Постоянно что-то происходит, очки и броски. Если в футболе или хоккее интересно, когда забивают 3-4 мяча, то в баскетболе их минимум 60, в одно кольцо Сидишь ближе и все видишь, чувствуешь игру. Правда, круто! Давайте как @janis.timma выздоровеет, я приглашу кого-то со мной на игру? Только нужно нам вместе выбрать, кого. Принимаю предложения А какая команда у вас в городе? За кого будем переживать ? P.S. Великий пиарщик, забыла рассказать вам о своём творчестве Песня #Алыегубы Поёт Анна Седокова. Надеюсь, вы ее слышали

Допис, поширений ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

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Фанаты засыпали Седокову комплиментами: "Такие прикольные", "Видео огонь, раз 10 уже пересмотрела", "Очень круто, получилось", "Королева моей жизни" и др.

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Знаменитости, Седокова, Звезды, Instagram звезд.
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