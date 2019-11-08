Жена Сергея Бабкин опубликовала архивные фото мужа в Instagram (Фото)

Новости шоу бизнеса:Украинский певец и актер Сергей Бабкин в четверг, 7 ноября, отпраздновал 41-летие. Жена артиста Снежана трогательно поздравила любимого в социальных сетях.

Сначала Снежана Бабкина опубликовала на своей странице в инстаграме соблазнительное фото, на котором она в обольстительном белье, белой рубашке и с ярким макияжем с акцентом на красных губах обнимает Сергея.

В подписи артистка нежно поздравила любимого: "Ты моя вселенная! Наш космос это ты! Пусть безграничными будут просторы твоего счастья... Ты – наше солнце, тепло которого согревает всех нас! А мы – твои пришельцы!". Автором фотосессии, к слову, была Соня Плакидюк.

Следующей публикацией стала серия раритетных снимков Сергея и Снежаны Бабкиных. Ранее в интервью жена музыканта призналась, что ее муж прошел большую трансформацию в течение последних 20 лет и является очень надежным.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от(@snezhana_babkina) 7 Ноя 2019 в 7:25 PST

Напомним, что Сергей и Снежана Бабкины трогательно поздравили сына Артура с 13-летием. Популярный украинский музыкант и звездный отец Сергей Бабкин публично поздравил своего сына Артура с 13-летием и показал поклонникам архивные совместные фото с парнем.